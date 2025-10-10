Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι αγνοούνται μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών στο Τενεσί των ΗΠΑ, σύμφωνα με αναφορές του CNN και άλλων μέσων ενημέρωσης, που επικαλούνται τοπικούς αξιωματούχους.

Footage filmed by a local news helicopter showing the devastation caused by today’s explosion at the munitions plant run by Accurate Energetic Systems (AES) in Humphreys County, Tennessee. pic.twitter.com/CbpZch1y0k — OSINTdefender (@sentdefender) October 10, 2025

Οι αρχές ακόμη δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν την έκταση των ζημιών και τον αριθμό των θυμάτων.

Η έκρηξη φέρεται να έπληξε ένα ολόκληρο κτίριο που βρισκόταν εντός του χώρου των εγκαταστάσεων του εργοστασίου πυρομαχικών Accurate Energetic Systems.

Ο σερίφης της περιοχής είπε ότι οι οικογένειες των εμπλεκομένων παραμένουν κύρια προτεραιότητα για τις αρχές επιβολής του νόμου. «Αυτή τη στιγμή, δίνουμε προτεραιότητα στους εμπλεκόμενους, στις οικογένειές τους και προσπαθούμε να είμαστε πολύ συμπονετικοί απέναντί ​​τους», είπε.

Tennessee explosion UPDATES: At least 19 missing and one feared dead after blast A massive blast has ripped through a building at Accurate Energetic Systems in Tennessee with reports that one person has died, 19 people are missing and many others are in hospital.… pic.twitter.com/3mptLR8wx4 — Chat News Hub (@chatnewshub) October 10, 2025

Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι ένιωσαν την ένταση της έκρηξης. «Νόμιζα ότι το σπίτι είχε καταρρεύσει μαζί με εμένα μέσα», δήλωσε ένας άνδρας. «Μένω πολύ κοντά στο εργοστάσιο και συνειδητοποίησα περίπου 30 δευτερόλεπτα αφότου ξύπνησα ότι πρέπει να ήταν αυτό».

Να σημειωθεί ότι η Accurate Energetic Systems στην οποία έγινε η ισχυρή έκρηξη, ειδικεύεται στην κατασκευή στρατιωτικών εκρηκτικών, σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Χάμφρεϊς.