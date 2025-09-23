Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ερευνά μια έκρηξη που σημειώθηκε στο κέντρο του Όσλο, καλώντας τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή λόγω του ενδεχομένου να υπάρχουν και άλλα εκρηκτικά.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή Πιλεστρεντέτ, κοντά στην πανεπιστημιούπολη, περίπου 500 μέτρα μακριά από το βασιλικό παλάτι και την ισραηλινή πρεσβεία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Σύμφωνα με το tv2.no, οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός 13χρονου, ενώ η αστυνομία εκτιμά πως πίσω από το περιστατικό εμπλέκονται δύο άτομα. Η κύρια υπόθεση που εξετάζεται είναι ότι η έκρηξη προκλήθηκε από χειροβομβίδα. Επιπλέον, εντοπίστηκε και μια δεύτερη χειροβομβίδα στην περιοχή, η οποία εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη από τις Αρχές.

Reports of an explosion having rocked Pilestredet in Downtown Oslo, Norway, possibly the result of a thrown hand-grenade. Police have cordoned off the area, with residents being told to stay away from the scene due to possible unexploded ordinance near Parkveien. pic.twitter.com/A29F1eon2m — OSINTdefender (@sentdefender) September 23, 2025

Σε μια ασυνήθιστη κίνηση, οι αρχές έστειλαν μήνυμα έκτακτης ανάγκης απευθείας στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων του Όσλο, προειδοποιώντας τους να μείνουν μακριά από τα παράθυρα, καθώς ο εκρηκτικός μηχανισμός παραμένει ενεργός στην περιοχή. Ωστόσο, προς το παρόν δεν έχει δοθεί εντολή εκκένωσης.

Το συμβάν σημειώνεται λίγες ώρες μετά τις αναφορές για εμφανίσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών κοντά στα αεροδρόμια του Όσλο και της Κοπεγχάγης.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν υπάρχουν τραυματίες ή ποιος ευθύνεται για την ενέργεια.

Με πληροφορίες από το Reuters