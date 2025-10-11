Δεν υπάρχουν ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων μετά από μια σφοδρή έκρηξη που σημειώθηκε την Παρασκευή σε εργοστάσιο πυρομαχικών στο Τενεσί, αφήνοντας πίσω της 18 αγνοούμενους.

Ο σερίφης της κομητείας Χάμφρεϊς Κρις Ντέιβις, εμφανώς συγκινημένος, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο:«Καθώς μπαίνουμε σε αυτό, το βρίσκουμε ακόμη πιο καταστροφικό από ό,τι νομίζαμε αρχικά», προσθέτοντας ότι η επιχείρηση έχει πλέον μετατραπεί από διάσωση σε ανάκτηση σορών.

Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη εντοπίσει την αιτία της έκρηξης. Το εργοστάσιο, το οποίο βρίσκεται περίπου 90 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Νάσβιλ, ειδικεύεται στην ανάπτυξη, κατασκευή, διαχείριση και αποθήκευση εκρηκτικών.

Η δύναμη της έκρηξης ήταν τέτοια, που έγινε αντιληπτή ακόμη και σε πόλεις σε απόσταση 25 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον Ντέιβις.

Στο σημείο βρίσκεται και το FBI, το οποίο διενεργεί ταχείες εξετάσεις DNA για την ταυτοποίηση των θυμάτων και την ενημέρωση των οικογενειών.

«Προσπαθούμε να εστιάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερη προσοχή στη φροντίδα των οικογενειών τους», ανέφερε ο σερίφης Τζέισον Κραφτ από την γειτονική κομητεία Χίκμαν, μιλώντας στο BBC.

Τέλος το 2014 είχε σημειωθεί θανατηφόρα έκρηξη στον ίδιο χώρο.

Με πληροφορίες από BBC