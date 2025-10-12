Ο πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Φάμπιο Καπέλλο, μίλησε για το πώς ο Ρονάλντο Ναζάριο πήρε βάρος πριν αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ρονάλντο έπαιξε στη Ρεάλ από το 2002 έως το 2007, κατά τη διάρκεια μιας εντυπωσιακής περιόδου στην καριέρα του, στην οποία σκόραρε 83 φορές για την «Βασίλισσα» σε 127 παιχνίδια.

Παρά τις εκπληκτικές ικανότητες και επιδόσεις του Ρονάλντο στο γήπεδο, ο Καπέλλο, που είναι γνωστός για το πόσο έμφαση έδινε στην πειθαρχία των παικτών του, ζήτησε από τον πρόεδρο Ραμόν Κάλντερον να αποχωρήσει ο επιθετικός λόγω της «τρελής» καθημερινότητας του Βραζιλιάνου επιθετικού.

Δήλωσε στην AS:

«Ο Ρονάλντο είναι ο καλύτερος παίκτης που έχω προπονήσει ποτέ. Ήταν ένας τύπος που του άρεσε να βγαίνει κάθε βράδυ για διασκέδαση, ήταν τρελός, ζύγιζε 94 κιλά και δεν ήθελε να χάσει βάρος.

Κάποια στιγμή είπα στον πρόεδρο ότι έπρεπε να τον αφήσουμε να φύγει, δεν υπήρχε ελπίδα να προχωρήσουμε. Και έτσι τον αφήσαμε να φύγει. Αλλά, επαναλαμβάνω, είναι ο καλύτερος που έχω προπονήσει ποτέ»

Μάλιστα ο ίδιος ο Ρονάλντο στο παρελθόν έχει επιβεβαιώσει όσα είπε ο Καπέλλο:

«Ήμουν σε όλα τα πάρτι. Έπαιζα το Σάββατο και μετά πήγαινα στο Παρίσι. Περνούσα την Κυριακή στο Παρίσι και πήγαινα στο πάρτι το βράδυ.

Στις επτά το πρωί, έπαιρνα το αεροπλάνο για τη Μαδρίτη και έφτανα στις εννέα το πρωί, με προπόνηση στις δέκα. Το έκανα αυτό πολλές φορές.

Στην πόλη που παίζεις, είτε κάνεις πάρτι, είτε είσαι «τελειωμένος». Έτσι, άρχισα να ταξιδεύω.

Πάντα ήμουν από αυτούς που διοργανώνουν πάρτι και φροντίζουν να είναι όλοι ευχαριστημένοι».