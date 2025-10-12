Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε το απόγευμα της Κυριακής μια 51χρονη γυναίκα, μετά από σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε σε εκκοκκιστήριο στην περιοχή των Φαρσάλων.

Η γυναίκα ακρωτηριάστηκε στο άνω άκρο, κατά τη διάρκεια της εργασία της, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μέχρι στιγμής.

Στο χειρουργείο

Στο χώρο του εκκοκκιστηρίου βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας Φαρσάλων, το οποίο παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα και την μετέφερε στο ΓΝΛ όπου εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο για να σταματήσουν οι γιατροί την αιμορραγία από το τραυματισμένο χέρι της.