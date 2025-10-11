Με μια ανάρτηση γεμάτη συγκίνηση και πόνο ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης έκανε γνωστό ότι η μητέρα του έφυγε από τη ζωή.

«Σε ευχαριστώ που με μεγάλωσες μόνη σου με τόση υπομονή και δύναμη. Σε ευχαριστώ που μου δίδαξες να ζω χωρίς να σταματώ ποτέ την προσπάθεια. Σε ευχαριστώ που μου έμαθες να έχω πίστη στο Θεό», έγραψε.

«Καλό Παράδεισο μανούλα.. Έφυγες για τον ουρανό να ξεκουραστείς και να μας φροντίζεις από ψηλά» τονίζει και σε άλλο σημείο λέει «Δεν σε νίκησε ο καρκίνος, εσύ νίκησες γιατί δεν τον άφησες να σου στερήσει ότι αγαπούσες μέχρι την τελευταία ώρα. Ήσουν δυνατή και περήφανη. Θα σε αγαπώ για πάντα».