Ο ήπιος καιρός συνεχίζεται σε όλη τη χώρα, με λίγες μόνο τοπικές βροχές να αναμένονται στα ηπειρωτικά τις επόμενες ημέρες. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή, με τον ήλιο να κυριαρχεί και τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 24 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη οι καιρικές συνθήκες θα είναι ιδανικές για βόλτες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι, χωρίς να προκαλούν προβλήματα.

Τετάρτη και Πέμπτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά, ενώ η θερμοκρασία από την Κυριακή έως και την επόμενη Παρασκευή δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Πιο αναλυτικά, την Κυριακή παραμένει ο σχεδόν αίθριος καιρός, με κάποιες τοπικές νεφώσεις. Στις Σποράδες, τη βόρεια Εύβοια και τη δυτική Κρήτη είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς βροχές τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ για Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική: Η μέρα θα κυλήσει με ήλιο και λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειοι 3-4 μποφόρ και σταδιακά θα στραφούν σε θαλάσσια αύρα, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 22°C.

Θεσσαλονίκη: Αναμένονται ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα, με βορειοδυτικό άνεμο (Βαρδάρη) έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία γύρω στους 21°C.

Η συνέχεια του καιρού μέχρι τη Δευτέρα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΜΥ, ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά καλός και τις επόμενες ημέρες.

Την Παρασκευή, θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με ανέμους έως 5 μποφόρ και θερμοκρασίες γύρω στους 24-25°C.

Το Σαββατοκύριακο, ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με ήπιες συνθήκες.

Μόνο στα βορειοανατολικά, κυρίως σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αναμένονται παροδικές βροχές το Σάββατο, χωρίς ιδιαίτερη ένταση ή διάρκεια.

Την Κυριακή, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν έως 6 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν σε Κεντρική Μακεδονία, Σποράδες, ανατολική Θεσσαλία και Εύβοια.

Θερμοκρασίες σε φθινοπωρινά, αλλά ευχάριστα επίπεδα

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24-25°C το Σαββατοκύριακο, με μικρή πτώση στα βόρεια την Κυριακή. Συνολικά, ο καιρός παραμένει ευχάριστος και σταθερός, προσφέροντας μια ανάσα φθινοπωρινής καλοκαιρίας πριν από την επιστροφή των βροχοπτώσεων την επόμενη εβδομάδα.