Γενικά αίθριος καιρός θα επικρατήσει το Σάββατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί και λίγες πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα.

Πιο πυκνές νεφώσεις αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα ηπειρωτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές μικρής διάρκειας (ψιχάλες).

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στο βόρειο Ιόνιο και το Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας τους 22 με 24°C, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει και τους 25°C.

Αττική

Γενικά ηλιοφάνεια, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητοί, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία από 14 έως 22°C, με βόρειους-βορειοδυτικούς ανέμους 4-6 μποφόρ και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, οι οποίοι θα εξασθενήσουν από το απόγευμα.

Κυριακή 12 Οκτωβρίου – Αίθριος καιρός με παροδικά σύννεφα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Η Κυριακή θα κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και λίγες αραιές νεφώσεις, που τοπικά και κατά διαστήματα θα είναι πιο πυκνές στα ηπειρωτικά, κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Ασθενείς τοπικές βροχές μικρής διάρκειας αναμένονται σε Σποράδες, Εύβοια (κυρίως τα κεντρικά και βόρεια τμήματα), Κρήτη, καθώς και σε περιοχές της Ανατολικής Στερεάς και Ανατολικής Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολικοί 3-4 μποφόρ και στο νότιο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι. Στο Αιγαίο θα επικρατούν βόρειοι άνεμοι 4-5 μποφόρ, ενώ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ, εξασθενούμενοι σταδιακά από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια 19-21°C, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά 21-23°C και στη νησιωτική χώρα 22-24°C, ενώ στη νότια Κρήτη θα αγγίξει εκ νέου τους 25°C.

Αττική

Αρχικά ηλιοφάνεια, με αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν κατά τόπους.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22°C, με βόρειους ανέμους 3-5 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία από 11 έως 21°C, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ.

Συνοψίζοντας

Το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει με αίθριο καιρό, αρκετή ηλιοφάνεια και δροσερούς βοριάδες, οι οποίοι θα διατηρήσουν τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Μόνο τοπικές νεφώσεις και ασθενείς βροχές σε ορισμένες περιοχές θα θυμίσουν ότι το φθινόπωρο έχει πλέον κάνει την εμφάνισή του.

Η τάση των επόμενων ημερών

Για το μεγαλύτερο μέρος της επόμενης εβδομάδας δεν διαφαίνονται ακραία καιρικά φαινόμενα ή σημαντική κακοκαιρία, ούτε βέβαια οι πολικές θερμοκρασίες και οι Ω-εμποδιστές που έχουν ακουστεί ή αναφερθεί τις τελευταίες ημέρες/ώρες. Από την Κυριακή και σταδιακά μέσα στην εβδομάδα, θα παρατηρηθεί πτώση της θερμοκρασίας, η οποία ωστόσο δεν θα έχει ακραίο χαρακτήρα. Ο υδράργυρος το μεσημέρι θα κυμαίνεται στις περισσότερες περιοχές γύρω στους 19 με 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νότια θα φτάνει τους 23 με 24 βαθμούς, τιμές ελαφρώς χαμηλότερες από τις κανονικές για την εποχή.

Μέχρι και την Πέμπτη, δεν αναμένονται αξιόλογες βροχοπτώσεις, πέρα από ορισμένα περιορισμένα τμήματα της χώρας, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικά φαινόμενα γενικά μικρής διάρκειας.

Υπάρχει πιθανότητα από την Παρασκευή και μετά να σημειωθούν περισσότερες βροχές, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια της χώρας. Ωστόσο, είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή πρόγνωση, καθώς η εξέλιξη θα εξαρτηθεί από τη διαμόρφωση και πορεία του χαμηλού συστήματος, η οποία προς το παρόν δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια.