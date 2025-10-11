Η ΠΕΝΤΕ ΑΕ – ΓΑΛΑΞΙΑΣ προχώρησε στην αγορά οικοπέδου συνολικής έκτασης 112.500 τ.μ. στον Ασπρόπυργο Αττικής για την ανέγερση υπερσύγχρονου κέντρου logistics, με πρόσοψη 210m επί της Αττικής Οδού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο οικόπεδο αυτό θα αναπτυχθούν 45.000 τ.μ. στεγασμένοι χώροι, δίνοντας έμφαση στην βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας που θα συμβάλει στην πιο γρήγορη ανάπτυξη του δικτύου των καταστημάτων της, προσθέτοντας και μικρότερου τύπου καταστήματα, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει σημαντικά το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, υλοποιώντας μεγάλη επένδυση στην πράσινη ανάπτυξη με υπερσύγχρονα συστήματα ηλιακής ενέργειας, δημιουργώντας:

– σύγχρονους αποθηκευτικούς χώρους υψηλών προδιαγραφών,

– προηγμένα συστήματα αυτοματοποίησης και διαχείρισης αποθεμάτων και

– υποδομές ψύξης και συντήρησης προϊόντων.