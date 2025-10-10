Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι περίμενε σκόπιμα την επιδείνωση του καιρού πριν εξαπολύσει τη νέα της επίθεση στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας, υποστηρίζοντας πως οι συνθήκες αυτές μείωσαν την αποτελεσματικότητα της αντιαεροπορικής άμυνας κατά 20-30%.

«Η κύρια επίθεση έγινε σε τέσσερις περιοχές. Πιστεύω ότι οι καιρικές συνθήκες επηρέασαν τις δυνατότητες αναχαίτισης κατά 20-30%», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στο Κίεβο.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ρωσικοί πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις, βυθίζοντας το Κίεβο στο σκοτάδι. Η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση διεκόπησαν σε χιλιάδες σπίτια, ενώ μια σιδηροδρομική γραμμή κατά μήκος του Δνείπερου τέθηκε εκτός λειτουργίας.

«Ισχυρό αλλά όχι μοιραίο»

Το υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε ότι περίπου 380.000 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ρεύμα έως το απόγευμα. «Το πλήγμα ήταν ισχυρό αλλά όχι μοιραίο», τόνισε ο Ζελένσκι.

Η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ηλεκτροδότησης της χώρας, η DTEK, ανέφερε ότι έχει αποκαταστήσει την παροχή ρεύματος για τουλάχιστον 678.000 καταναλωτές στο Κίεβο.

«Ενίσχυση αεράμυνας»

Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε πως 203 ενεργειακές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα χρειάζονται ενίσχυση της αεράμυνας για να προστατευθούν από τις ρωσικές επιθέσεις. Παράλληλα, ανέφερε ότι ρωσικές δυνάμεις επιχείρησαν εκ νέου επίθεση κοντά στην πόλη Ντομπροπίλα, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, αλλά «υπέστησαν απώλειες και υποχώρησαν».

Τέλος, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αναμένει διευκρινίσεις για τα δέκα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που έχουν υποσχεθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες και εξέφρασε την ελπίδα πως η «συμμαχία των προθύμων» θα συνεδριάσει εκ νέου εντός του μήνα για να εξετάσει την περαιτέρω στήριξη της Ουκρανίας.