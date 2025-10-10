Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Ουκρανοί επλήγησαν προσωρινά από διακοπές ρεύματος μετά από ρωσική μαζική επίθεση στο ενεργειακό σύστημα της χώρας, σύμφωνα με στοιχεία των τοπικών αρχών που επικαλείται το Reuters.

Πιο αναλυτικά

Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικά προβλήματα στο ενεργειακό της σύστημα, μετά από ρωσική μαζική επίθεση που σημειώθηκε τις τελευταίες ώρες.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του πρακτορείου Reuters, που βασίστηκαν σε πληροφορίες των τοπικών αρχών, οι διακοπές ρεύματος επηρέασαν περισσότερους από ένα εκατομμύριο καταναλωτές σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Η εταιρεία DTEK, ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος ενέργειας στην Ουκρανία, ανακοίνωσε πως τουλάχιστον 420.000 οικογένειες στην πρωτεύουσα Κίεβο βρέθηκαν χωρίς ηλεκτροδότηση.

Παρά τον εκτεταμένο αντίκτυπο, η DTEK ενημέρωσε ότι η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε στην πρωτεύουσα, χωρίς να διευκρινίζεται η κατάσταση σε άλλα τμήματα της χώρας.