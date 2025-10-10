Μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης σύσκεψης στο Μέγαρο των Ηλυσίων υπό την προεδρία του Εμανουέλ Μακρόν, ο επικεφαλής του κεντρώου συνασπισμού LIOT, Λοράν Πανιφού, ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας πρόκειται να ανακοινώσει τον νέο πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με τον Πανιφού, δεν τίθεται θέμα διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης, γεγονός που δείχνει ότι ο Μακρόν προσανατολίζεται σε σχηματισμό νέας κυβέρνησης στο υπάρχον κοινοβουλευτικό πλαίσιο.

Όπως ανέφερε ο Πανιφού, η ανακοίνωση θα γίνει «τις επόμενες ώρες» και «η Εθνοσυνέλευση δεν πρόκειται να διαλυθεί». Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, «ο καθένας από τους ηγέτες των κομμάτων μπόρεσε να παρέμβει ενώπιον του προέδρου της Δημοκρατίας που άκουγε», ενώ ο Μακρόν «ανακοίνωσε ότι θα διορίσει πρωθυπουργό τις επόμενες ώρες με βάση όσα του είχαν ειπωθεί», ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν θα υπήρχε ζήτημα διάλυσης» της Εθνοσυνέλευσης.

Ο επικεφαλής του LIOT πρόσθεσε πως ο πρόεδρος «κατάλαβε πολύ καλά ότι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος είναι ο δείκτης ισορροπίας». Παρ’ όλα αυτά, η πληροφόρηση δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, καθώς οι ηγέτες των κεντροδεξιών κομμάτων, Λοράν Βοκιέ και Μπρουνό Ρεταγιέ, αποχώρησαν από το Ελιζέ χωρίς να προβούν σε δηλώσεις.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής των Πρασίνων, Μαρίν Τοντελιέ, ανέφερε: «Φύγαμε από αυτή τη συνάντηση άναυδοι. Δεν λάβαμε καμία απάντηση, εκτός από το ότι ο πρωθυπουργός που θα διοριστεί τις επόμενες ώρες δεν θα προέρχεται από το πολιτικό μας στρατόπεδο».

Τα αριστερά κόμματα είχαν θέσει δύο βασικούς όρους για τη συμμετοχή τους σε κυβέρνηση: ο νέος πρωθυπουργός να προέρχεται από τις τάξεις τους και να ανακληθεί η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Μαρίν Τοντελιέ, αποχώρησαν «πολύ ανήσυχοι».

Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας των Πρασίνων, Σιριέλ Σατλέν, δήλωσε: «Η συνάντηση που μόλις είχαμε ενέτεινε τις ανησυχίες μας. Ήταν μια συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να προσπαθεί να αναγκάσει τα μέλη του κοινού πυρήνα να είναι ενωμένα, χωρίς να βλέπει ότι αυτό είναι αδύνατο».

Όπως αποκάλυψε η Τοντελιέ, στη συζήτηση τέθηκε το θέμα της μεταρρύθμισης των συντάξεων, αλλά όχι όπως το επιθυμούσε η Αριστερά. Το ζήτημα αναφέρθηκε «για να μας πουν ότι ίσως θα μπορούσαμε να το αναβάλουμε, να το επεκτείνουμε περαιτέρω με την πάροδο του χρόνου. Ότι μπορεί να αφορά μόνο το ηλικιακό όριο και όχι τους χρόνους συνταξιοδότησης. Όλα αυτά θα έχουν πολύ άσχημο τέλος», τόνισε χαρακτηριστικά.