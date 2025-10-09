Πτώση της δημοτικότητας του Εμανουέλ Μακρόν και σημαντική εκλογική συρρίκνωση των πολιτικών δυνάμεων που τον στηρίζουν καταγράφουν νέες δημοσκοπήσεις που δημοσιεύουν σήμερα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Elabe για την εφημερίδα Les Échos, μόλις το 14% των Γάλλων δηλώνει ότι εμπιστεύεται τον πρόεδρο για την αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων της χώρας. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε πτώση τριών μονάδων μέσα σε έναν μήνα, ενώ συνολικά έχει χαθεί έδαφος 13 μονάδων από τον Μάρτιο του 2025. Με το 14% εμπιστοσύνης, ο Μακρόν ισοφαρίζει το αρνητικό ρεκόρ του Φρανσουά Ολάντ από τον Νοέμβριο του 2016.

Αντίθετα, ο παραιτηθείς πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί βλέπει τη δημοτικότητά του να ενισχύεται θεαματικά. Πριν από τον διορισμό του στο πρωθυπουργικό μέγαρο στις 9 Σεπτεμβρίου, βρισκόταν στην 18η θέση μεταξύ 30 πολιτικών προσώπων στις μετρήσεις της Elabe. Σήμερα κατατάσσεται 7ος, συγκεντρώνοντας 28% θετικές γνώμες, δηλαδή αύξηση 11 μονάδων.

Στην κορυφή των προτιμήσεων των Γάλλων βρίσκεται ο ακροδεξιός Ζορντάν Μπαρντελά με 39%, ενώ ακολουθούν οι πρώην πρωθυπουργοί Εντουάρ Φιλίπ (35%) και Γκαμπριέλ Αττάλ (33%).

Το προβάδισμα του Εθνικού Συναγερμού

Η εφημερίδα Le Figaro δημοσιεύει άρθρο με τίτλο «Προεδρικές εκλογές 2027: Ο Εθνικός Συναγερμός είναι το μεγάλο φαβορί σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, τη στιγμή που το κεντρώο μπλοκ καταρρέει». Περισσότερο από ενάμιση χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές, το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός (RN) εμφανίζεται πρώτο στις προθέσεις ψήφου με ποσοστά μεταξύ 34% και 35%.

Το κεντρώο μπλοκ, που στηρίζει τον Μακρόν, υποχωρεί και βρίσκεται πλέον σε ισοπαλία με την Αριστερά για μια θέση στον δεύτερο γύρο. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Toluna Harris Interactive για το RTL, είτε με υποψήφιο τον Ζορντάν Μπαρντελά είτε τη Μαρίν Λεπέν, ο Εθνικός Συναγερμός διατηρεί την πρωτιά ανεξαρτήτως αντιπάλων.

Οι πρώην πρωθυπουργοί Γκαμπριέλ Αττάλ και Εντουάρ Φιλίπ συγκεντρώνουν 12% και 15%-16% αντίστοιχα, με τον Φιλίπ να έχει χάσει περίπου πέντε μονάδες από το καλοκαίρι. Ο Μπαρντελά θα έφτανε το 35% εάν ήταν υποψήφιος, δηλαδή σχεδόν 12 μονάδες πάνω από το αποτέλεσμα του 2022, ενώ η Λεπέν διατηρεί ποσοστό 34%, παρά την προσωρινή αδυναμία της να είναι υποψήφια λόγω της καταδίκης της.

Η εικόνα στην Αριστερά και τα σενάρια για τη Βουλή

Στην Αριστερά, ο Ζαν-Λικ Μελανσόν της Ανυπότακτης Γαλλίας συγκεντρώνει 14% στις προθέσεις ψήφου, ανεξαρτήτως σεναρίου. Ο Ραφαέλ Γκλικσμάν, που πρόσκειται στους Σοσιαλιστές, θα λάμβανε επίσης 14% αν αντίπαλός του ήταν ο Γκαμπριέλ Αττάλ και 12% απέναντι στον Εντουάρ Φιλίπ.

Σε περίπτωση διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης, ο Εθνικός Συναγερμός θα ερχόταν πρώτος και στις βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με έρευνα της OpinionWay για το CNEWS. Το κόμμα θα συγκέντρωνε 33%-34%, επικρατώντας ακόμη και αν απέναντί του σχηματιζόταν ενιαίο μέτωπο όλων των αριστερών κομμάτων, το οποίο θα έφτανε το 24%.