Η BSH Hausgeräte, θυγατρική της Bosch, ανακοίνωσε την κατάργηση 1.400 θέσεων εργασίας, καθώς προχωρά στο κλείσιμο δύο εργοστασίων στη Βάδη-Βυρτεμβέργη και στο Βρανδεμβούργο. Η απόφαση αποδίδεται στη συνεχιζόμενη κάμψη της αγοράς οικιακών συσκευών. Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, η μητρική εταιρεία είχε γνωστοποιήσει την απώλεια 13.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ομίλου από το Μόναχο, η παραγωγή πλυντηρίων ρούχων στο Νάουεν του Βρανδεμβούργου και κουζινών και απορροφητήρων στο Μπρέτεν της Βάδης-Βυρτεμβέργης θα σταματήσει σταδιακά. Η εταιρεία επισημαίνει ότι, λόγω της συρρίκνωσης της αγοράς και του αυξανόμενου ανταγωνισμού χαμηλού κόστους, η παραγωγή «υποαξιοποιείται σε μόνιμη βάση».

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, «δεν αναμένεται σημαντική ανάπτυξη της αγοράς στο άμεσο μέλλον, επομένως η παραγωγική ικανότητα πρέπει να μειωθεί». Στο εξής, οι ηλεκτρικές κουζίνες, τα πλυντήρια ρούχων και οι απορροφητήρες θα κατασκευάζονται σε άλλα εργοστάσια του ομίλου στην Ευρώπη.

Οι περικοπές θέσεων εργασίας θα επηρεάσουν περίπου 980 εργαζόμενους στο Μπρέτεν και 440 στο Νάουεν. Το πρώτο εργοστάσιο αναμένεται να σταματήσει τη λειτουργία του έως τα μέσα του 2027, ενώ το δεύτερο θα κλείσει τον Μάρτιο του 2028.

Εκπρόσωπος της BSH διευκρίνισε ότι η νέα κατάργηση θέσεων δεν συνδέεται με τις 13.000 περικοπές που ανακοίνωσε πρόσφατα η Bosch, οι οποίες αφορούν κυρίως τον κλάδο των προμηθευτών της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η BSH απασχολεί περίπου 16.000 εργαζόμενους στη Γερμανία και 57.000 παγκοσμίως, με ετήσιο κύκλο εργασιών που ανέρχεται σε 15 δισεκατομμύρια ευρώ.