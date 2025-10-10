Η Αυστρία είχε ένα εύκολο βράδυ στο στάδιο «Ερνστ Χάπελ», αφού επικράτησε με περίσσια ευκολία του Σαν Μαρίνο, με σκορ 10-0 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Η νίκη αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη της ομάδας του Ραλφ Ράνγκνικ, ξεπερνώντας κατά ένα τέρμα την προηγούμενη, που ήταν στις 30 Απριλίου του 1977 (ξανά για τα προκριματικά του Μουντιάλ) εναντίον της Μάλτας με 9-0.

Εκτός από το εύρος του σκορ, το αξιοσημείωτο της αναμέτρησης είναι πως οι βασικοί παίκτες της Αυστρίας, συνέβαλαν στην επίτευξη των 10 αυτών γκολ. Έτσι, τους αξίζει ο τίτλος «Και οι 10 ήταν… υπέροχοι»!

Μια ενδεκάδα με γκολ και ασίστ

Αδιαμφισβήτητα, ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους γηπεδούχους ήταν ο Μάρκο Αρναούτοβιτς, ο οποίος σημείωσε τέσσερα γκολ. Μαζί του θα μπορούσε κανείς να βάλει και τον Μαρσέλ Ζάμπιτσερ, ο οποίος δημιούργησε δύο τέρματα για τη χώρα του.

Ωστόσο, όλοι οι παίκτες της βασικής ενδεκάδας (εκτός του τερματοφύλακα), είχαν ενεργή συμμετοχή στα γκολ της Αυστρίας. Στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης ο Ντέιβιντ Αλάμπα θα τροφοδοτήσει τον Ρομάνο Σμιντ και εκείνος θα «ανοίξει» το σκορ για τη χώρα του. Ένα λεπτό αργότερα, θα έρθει το πρώτο τέρμα του Αρναούτοβιτς, μετά από ασίστ του Ζάμπιτσερ. Στο 24ο λεπτό ο Στέφαν Πος θα δημιουργήσει, ο Μίκαελ Γκρέγκοριτς θα εκτελέσει και η Αυστρία θα φτάσει στο 3-0.

Ο Πος θα πάρει τη σκυτάλη στο σκοράρισμα και αρχικά με την δεύτερη ασίστ του Ζάμπιτσερ θα διαμορφώσει το 4-0 (30ο λεπτό), ενώ αργότερα (42ο λεπτό) θα ανεβάσει το δείκτη του σκορ στο 5-0 μετά από ασίστ του Κέβιν Ντάνσο. Η Αυστρία θα πετύχει και έκτο τέρμα πριν το ημίχρονο, με τον Κόνραντ Λάιμερ να βρίσκει δίχτυα (45ο λεπτό), γκολ που δημιούργησε ο Αλεξάντερ Πρας.

Μόλις δύο λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Σμιντ θα συνεργαστεί με τον Αρναούτοβιτς, με τον 36χρονο επιθετικό να σκοράρει για το 7-0. Στο 76ο λεπτό, ο μέσος Νίκολας Σάιβαλντ θα δώσει την ασίστ για το 8-0, στο τέρμα που σημείωσε ο Νικόλαος Βούρμπραντ, τέσσερα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγώνα.

Ο Αρναούτοβιτς θα φτάσει στο χατ-τρικ, στο 83ο λεπτό και μετά από ασίστ του Φλόριαν Γκρίλιτς, που αντικατέστησε τον Ζάμπιτσερ στο 72′. Ο πρώην παίκτης της Ίντερ και νυν του Ερυθρού Αστέρα θα σημειώσει το τέταρτο τέρμα του, ένα λεπτό αργότερα, με δημιουργό αυτή τη φορά τον Βούρμπραντ (10-0).

Αναλυτικά οι βασικοί δέκα της Αυστρίας και η συμμετοχή τους στα γκολ

Every outfield player of Austria’s staring XI vs. San Marino had a goal contribution in their 10-0 win: Posch: ⚽⚽🎁 Danso: 🎁 Alaba: 🎁 Prass: 🎁 Laimer: ⚽ Seiwald: 🎁 Schmid: ⚽🎁 Gregoritsch: ⚽ Sabitzer: 🎁🎁 Arnautović: ⚽⚽⚽⚽ pic.twitter.com/YljZKJIPAU — B/R Football (@brfootball) October 9, 2025

Με τον τρόπο αυτό, η Αυστρία έφτασε στη μεγαλύτερη (σε σκορ) νίκη στην ιστορία της, με τους δέκα βασικούς ποδοσφαιριστές της είτε να σκοράρουν, είτε να δημιουργούν. Άλλωστε, και οι 10 ήταν… υπέροχοι!