Στην Κόρινθο συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης, 9 Οκτωβρίου, ανθυποπλοίαρχος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Ο αξιωματικός κατηγορείται ότι υπεξαιρούσε καύσιμα από υπηρεσιακά βυτιοφόρα και τα διέθετε προς πώληση.

Μαζί του συνελήφθησαν δύο ιδιώτες, ηλικίας 47 και 54 ετών, οι οποίοι φέρονται ως αγοραστές των καυσίμων. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 28χρονος, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση– για υπεξαίρεση, παράβαση καθήκοντος, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η διερεύνηση ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία, από την οποία προέκυψε ότι ο αξιωματικός, επιφορτισμένος με τη μεταφορά καυσίμων για το Λιμενικό, υπεξαιρούσε συστηματικά ποσότητες τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2025. Κατά τον ανεφοδιασμό δεξαμενών ή σκαφών, παρέδιδε μικρότερες ποσότητες από τις αιτηθείσες και το υπόλοιπο το αποθήκευε σε μπιτόνια και δεξαμενές που είχε κρυμμένες στην κύρια και την εξοχική του κατοικία.

Στη συνέχεια, κινούμενος νυχτερινές ή πρώτες πρωινές ώρες ώστε να μην γίνεται αντιληπτός, μετέφερε τα καύσιμα σε κατάστημα ιδιοκτησίας του 54χρονου. Εκείνος τα αγόραζε έναντι περίπου 0,80 ευρώ το λίτρο, χρησιμοποιώντας τα για τη λειτουργία του καταστήματός του.

Ο 28χρονος, συγγενής του 54χρονου, φέρεται να γνώριζε για τις παράνομες αγοραπωλησίες και, σύμφωνα με την έρευνα, είχε ζητήσει καύσιμα και για άλλο κατάστημα της οικογένειάς του.

Ευρήματα και κατασχέσεις

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες και σε σωματικούς ελέγχους, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

• 41 μπιτόνια με υγρό καύσιμο,

• 5 όπλα (δίκαννα και καραμπίνες), με ληγμένες ή χωρίς άδειες,

• 2 αεροβόλα,

• ξιφίδιο,

• 30 φυσίγγια,

• 2.300 ευρώ,

• 10,58 γραμμάρια κάνναβης,

• 3 οχήματα,

• 3 κινητά τηλέφωνα και

• χειρόγραφες σημειώσεις.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, έχουν διαπιστωθεί τουλάχιστον εννέα περιπτώσεις υπεξαίρεσης καυσίμων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.