Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση δύο ανδρών, στη Νίκαια Αττικής και στο Στόμιο Λάρισας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στις 18 Απριλίου, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Νίκαιας ο 36χρονος Γιώργος Δρόσος. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, για την εξαφάνιση του και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του 36χρονου κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Γιώργος Δρόσος έχει ύψος 1,76 μέτρων, είναι αδύνατος, έχει καστανόξανθα μαλλιά και γαλανά μάτια. Είναι άγνωστο τι φορούσε όταν εξαφανίστηκε.

«Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού».

Η εξαφάνιση του 74χρονου Έρχαρντ Προλ

Ακόμη, σύμφωνα με τη Γραμμή Ζωής, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Στόμιου Λάρισας στις 3 Οκτωβρίου, ο 74χρονος Erhard Proll (Έρχαρντ Προλ).

Ο ηλικιωμένος, Αυστριακής καταγωγής, βρισκόταν για διακοπές στην Ελλάδα και διέμενε σε ξενοδοχείο, στην Αγιά Λάρισας. Για την μετακίνησή του, χρησιμοποιούσε το μισθωμένο όχημα μάρκας FIAT PANDA, χρώματος γκρι (ασημί) με πινακίδες κυκλοφορίας ΧΖΧ 1579, με το οποίο εθεάθη τελευταία φορά στις 3 Οκτωβρίου , στο Στόμιο Λάρισας.

Έχει λευκά κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,78 μέτρων και είναι εύσωμος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε παπούτσια Dachstein μαύρα – πράσινα και έφερε κόκκινο σακίδιο πλάτης Erima.Έχει πρόβλημα στη βάδιση και φοράει γυαλιά οράσεως και ακουστικά βαρηκοΐας.

Η Γραμμή Ζωής, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το βράδυ της Παρασκευής, 10 Οκτωβρίου, και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποίησε τον κοινωνικό συναγερμό Silver Alert, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.

Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο. Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065», τονίζεται στην ανακοίνωση.