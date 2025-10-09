Η συμφωνία για το πρώτο στάδιο του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Γάζα υπεγράφη, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της Αιγύπτου al-Qahera news.
Οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, με τη μεσολάβηση Καΐρου και τη συμμετοχή Αμερικανών και Καταριανών αξιωματούχων.
Ο Νετανιάχου αναμλενεται να συγκαλέσει Υπουργικό Συμβούλιο στις 6 το απόγευμα για να επικυρώσει το κείμενο της συμφωνίας. Το υπουργικό πρέπει να υπογράψει τον τελικό κατάλογο των Παλαιστινίων κρατουμένων που θα αποφυλακιστούν από τις ισραηλινές φυλακές. Σύμφωνα με τον ισραηλινό νόμο, πρέπει επίσης να δοθεί προθεσμία 48 ωρών στους Ισραηλινούς για να υποβάλουν νομικές προσφυγές κατά οποιουδήποτε ονόματος που εμφανίζεται στον κατάλογο.
Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ δήλωσε νωρίτερα ότι δεν θα ψηφίσει υπέρ μιας συμφωνίας κατάπαυσης πυρός με τη Χαμάς, που προβλέπει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα καθώς και Παλαιστίνιων φυλακισμένων.
«Υπάρχει τεράστιος φόβος για τις επιπτώσεις (που θα προκύψουν από το γεγονός ότι) θα αδειάσουν οι φυλακές και θα απελευθερωθεί η επόμενη γενιά ηγετών τρομοκρατών…», δήλωσε ο ακροδεξιός υπουργός στο Χ.
«Για αυτό τον λόγο και μόνο, δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε στους βραχύβιους εορτασμούς ούτε να ψηφίσουμε υπέρ αυτής συμφωνίας», πρόσθεσε ο ίδιος, ενώ ο Νετανιάχου πρόκειται να συγκαλέσει το υπουργικό του συμβούλιο στις 18:00 (ώρα Ελλάδας) για να επικυρώσει το κείμενο.
Ο Σμότριχ ωστόσο δεν έφθασε στο σημείο να απειλήσει να παραιτηθεί από την κυβέρνηση του Νετανιάχου.
Δήλωσε ικανοποιημένος για την αναμενόμενη επιστροφή όλων των ομήρων, αλλά επέμεινε στο γεγονός ότι ο πόλεμος δεν πρέπει να σταματήσει μόλις επιστρέψουν.
«Αμέσως μετά την επιστροφή των απαχθέντων στα σπίτια τους, το Κράτος του Ισραήλ πρέπει να συνεχίσει την προσπάθειά του να εξαλείψει πλήρως τη Χαμάς και να αποστρατιωτικοποιήσει πλήρως τη Γάζα για να μην αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ», δήλωσε.
Υπενθυμίζεται – πιο αναλυτικά – ότι υπεγράφη η συμφωνία εφαρμογής του πρώτου σταδίου του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, δήλωσε στο Reuters πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης. Η εκεχειρία αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή επί του πεδίου στη Λωρίδα της Γάζας, μόλις υπογραφεί η συμφωνία, πρόσθεσε νωρίτερα η ίδια πηγή.
Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως «ανακοινώνει με υπερηφάνεια ότι το Ισραήλ και η Χαμάς δέχθηκαν και οι δύο την πρώτη φάση» του σχεδίου του. Πρόσθεσε ότι «όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του από τη Γάζα μέχρι τη συμφωνημένη γραμμή», κάνοντας λόγο για τα πρώτα βήματα προς μια διαρκή ειρήνη.
Μιλώντας στο Fox News, ο Τραμπ εκτίμησε ότι οι όμηροι «θα έχουν επιστρέψει τη Δευτέρα», συμπεριλαμβανομένων και των σορών των νεκρών. Πριν από την ανακοίνωση, γνωστοποίησε ότι θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στη Μέση Ανατολή στο τέλος της εβδομάδας.
Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι προετοιμάζεται να υποδεχθεί τους ομήρους, ενώ παραμένει σε ετοιμότητα για «όλα τα σενάρια». Παράλληλα, κάλεσε τους κατοίκους να μην επιστρέψουν στο βόρειο τμήμα της Γάζας, όπου συνεχίζονται οι επιχειρήσεις.
Η ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων
Πηγή από τη Χαμάς ανέφερε ότι τουλάχιστον 20 από τους 47 εν ζωή ισραηλινούς ομήρους θα απελευθερωθούν με αντάλλαγμα σχεδόν 2.000 Παλαιστινίους κρατουμένους. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ισραηλινή πλευρά παρουσίασε τους πρώτους χάρτες για την αποχώρηση των στρατευμάτων της, χωρίς να γίνει αναφορά στους νεκρούς ομήρους.
Η Χαμάς επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία προβλέπει «το τέλος του πολέμου στη Γάζα».
Μετά την ανακοίνωση, εκδηλώσεις χαράς και συγκίνησης σημειώθηκαν στο Αλ-Μαουάσι, στο νότιο τμήμα της λωρίδας της Γάζας, όπου έχουν καταφύγει δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι. «Είμαι αληθινά χαρούμενος που ο πόλεμος τελειώνει, αλλά φοβάμαι μια προδοσία», είπε ο Ταρέκ αλ-Φάρα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι «ο εφιάλτης θα πάρει τέλος».
Το Κατάρ, ως χώρα μεσολαβητής, επιβεβαίωσε ότι επετεύχθη συμφωνία για «την πρώτη φάση της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα», η οποία προβλέπει την απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων, καθώς και την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στο παλαιστινιακό έδαφος.
Πανηγυρισμοί σε Ισραήλ και Γάζα για την εκεχειρία
Oι Ευρωπαίοι χαιρετίζουν τη συμφωνία
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες χαιρετίζουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.
- Ευρωπαϊκή Ένωση: Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η ΕΕ «θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ταχεία και ασφαλή παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Και όταν έρθει η ώρα, θα είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε στην αποκατάσταση και την ανοικοδόμηση». Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, Κάγια Κάλλας, δήλωσε ότι η συμφωνία «σηματοδοτεί μια σημαντική πρόοδο» και «μια πραγματική ευκαιρία να τερματιστεί ένας καταστροφικός πόλεμος και να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι».
- Γαλλία: Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε όλα τα μέρη να «τηρήσουν αυστηρά» τους όρους της συμφωνίας. «Αυτή η συμφωνία πρέπει να σηματοδοτήσει το τέλος του πολέμου και την έναρξη μιας πολιτικής λύσης βασισμένης στη λύση των δύο κρατών. Η Γαλλία είναι έτοιμη να συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου».
- Γερμανία: Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι τα πρώτα βήματα της συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς είναι «ενθαρρυντικά» και προσφέρουν «νέα ελπίδα – για τους ομήρους και τις οικογένειές τους, για τον λαό της Γάζας και για ολόκληρη την περιοχή». Είπε ότι η Γερμανία καλεί «όλα τα μέρη να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους, να τερματίσουν τον πόλεμο και να ανοίξουν τον δρόμο για μια διαρκή ειρήνη».
- Ιταλία: Η πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε τη συμφωνία «εξαιρετική είδηση» και «μοναδική ευκαιρία για τον τερματισμό αυτού του πολέμου, την οποία πρέπει οπωσδήποτε να αξιοποιήσουμε». Ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι η χώρα είναι έτοιμη να στείλει στρατεύματα, εάν χρειαστούν ειρηνευτικές δυνάμεις.
- Ολλανδία: Ο πρωθυπουργός Ντικ Σουφ δήλωσε στις X ότι η συμφωνία «θα μπορούσε ενδεχομένως να τερματίσει τα δεινά τόσων πολλών: των ομήρων και των οικογενειών τους, καθώς και του πληθυσμού της Γάζας». Ο Σουφ δήλωσε ότι η συμφωνία «πρέπει να αποτελέσει ένα βήμα προς μια βιώσιμη και δίκαιη ειρήνη».
- Ιρλανδία: Ο πρωθυπουργός Μιχαήλ Μάρτιν χαιρέτισε τη συμφωνία και προέτρεψε «όλες τις πλευρές να τηρήσουν πλήρως την εκεχειρία, να απελευθερώσουν όλους τους ομήρους και να αποστείλουν άμεσα ανθρωπιστική βοήθεια στον λαό της Παλαιστίνης».