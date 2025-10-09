Η συμφωνία για το πρώτο στάδιο του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Γάζα υπεγράφη, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της Αιγύπτου al-Qahera news.

Οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, με τη μεσολάβηση Καΐρου και τη συμμετοχή Αμερικανών και Καταριανών αξιωματούχων.

Ο Νετανιάχου αναμλενεται να συγκαλέσει Υπουργικό Συμβούλιο στις 6 το απόγευμα για να επικυρώσει το κείμενο της συμφωνίας. Το υπουργικό πρέπει να υπογράψει τον τελικό κατάλογο των Παλαιστινίων κρατουμένων που θα αποφυλακιστούν από τις ισραηλινές φυλακές. Σύμφωνα με τον ισραηλινό νόμο, πρέπει επίσης να δοθεί προθεσμία 48 ωρών στους Ισραηλινούς για να υποβάλουν νομικές προσφυγές κατά οποιουδήποτε ονόματος που εμφανίζεται στον κατάλογο.

Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ δήλωσε νωρίτερα ότι δεν θα ψηφίσει υπέρ μιας συμφωνίας κατάπαυσης πυρός με τη Χαμάς, που προβλέπει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα καθώς και Παλαιστίνιων φυλακισμένων.

«Υπάρχει τεράστιος φόβος για τις επιπτώσεις (που θα προκύψουν από το γεγονός ότι) θα αδειάσουν οι φυλακές και θα απελευθερωθεί η επόμενη γενιά ηγετών τρομοκρατών…», δήλωσε ο ακροδεξιός υπουργός στο Χ.

«Για αυτό τον λόγο και μόνο, δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε στους βραχύβιους εορτασμούς ούτε να ψηφίσουμε υπέρ αυτής συμφωνίας», πρόσθεσε ο ίδιος, ενώ ο Νετανιάχου πρόκειται να συγκαλέσει το υπουργικό του συμβούλιο στις 18:00 (ώρα Ελλάδας) για να επικυρώσει το κείμενο.

Ο Σμότριχ ωστόσο δεν έφθασε στο σημείο να απειλήσει να παραιτηθεί από την κυβέρνηση του Νετανιάχου.

Δήλωσε ικανοποιημένος για την αναμενόμενη επιστροφή όλων των ομήρων, αλλά επέμεινε στο γεγονός ότι ο πόλεμος δεν πρέπει να σταματήσει μόλις επιστρέψουν.

«Αμέσως μετά την επιστροφή των απαχθέντων στα σπίτια τους, το Κράτος του Ισραήλ πρέπει να συνεχίσει την προσπάθειά του να εξαλείψει πλήρως τη Χαμάς και να αποστρατιωτικοποιήσει πλήρως τη Γάζα για να μην αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ», δήλωσε.

Υπενθυμίζεται – πιο αναλυτικά – ότι υπεγράφη η συμφωνία εφαρμογής του πρώτου σταδίου του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, δήλωσε στο Reuters πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης. Η εκεχειρία αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή επί του πεδίου στη Λωρίδα της Γάζας, μόλις υπογραφεί η συμφωνία, πρόσθεσε νωρίτερα η ίδια πηγή.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως «ανακοινώνει με υπερηφάνεια ότι το Ισραήλ και η Χαμάς δέχθηκαν και οι δύο την πρώτη φάση» του σχεδίου του. Πρόσθεσε ότι «όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του από τη Γάζα μέχρι τη συμφωνημένη γραμμή», κάνοντας λόγο για τα πρώτα βήματα προς μια διαρκή ειρήνη.