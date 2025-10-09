Η Κάγια Κάλας, επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, χαιρέτισε τη συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που επιτεύχθηκε υπό την αιγίδα του Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς την «μείζον διπλωματικό επίτευγμα».

Η Κάλας υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξει την εφαρμογή της συμφωνίας, επισημαίνοντας τη σημασία της για τη σταθερότητα στην περιοχή.

Τη συμφωνία καλωσόρισε και ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, δηλώνοντας πως η Ρώμη είναι έτοιμη να συνεισφέρει ενεργά στις επόμενες φάσεις της διαδικασίας ειρήνευσης.

«Η ειρήνη είναι κοντά», ανέφερε ο Ταγιάνι σε ανάρτησή του στο X. Τόνισε ότι η Ιταλία, η οποία έχει στηρίξει διαχρονικά το αμερικανικό σχέδιο, προτίθεται να συμβάλει στη σταθεροποίηση της κατάπαυσης του πυρός, στην αποστολή νέας ανθρωπιστικής βοήθειας και στην ανοικοδόμηση της Γάζας.

Ο Ιταλός υπουργός πρόσθεσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να αποστείλει στρατεύματα, εφόσον συγκροτηθεί διεθνής ειρηνευτική δύναμη με στόχο την επανένωση της Παλαιστίνης.