Η εθνική μας ομάδα δίνει απόψε ένα κρίσιμο ματς στη Γλασκώβη με αντίπαλο την Σκωτία για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Σε μια σεζόν με ασταμάτητα παιχνίδια οι λέξεις χάνουν σιγά σιγά τη σημασία τους: ο χαρακτηρισμός «κρίσιμο ματς» ακούγεται υπερβολικός. Είναι όμως. Διότι αν η Εθνική μας ηττηθεί, οι πιθανότητες να πάει στο Μουντιάλ του καλοκαιριού μειώνονται πάρα πολύ. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα χρειαστεί να κάνει αποτέλεσμα στη Δανία, από την οποία οι Σκωτσέζοι πήραν μια πολύτιμη ισοπαλία στην Κοπεγχάγη στην πρεμιέρα, ενώ η Εθνική μας από αυτήν ηττήθηκε στο Γ. Καραϊσκάκης. Ο όμιλος των προκριματικών έχει μόνο τέσσερις ομάδες και η τέταρτη είναι η αδύναμη Λευκορωσία. Η Εθνική μας τη συνέτριψε στο πρώτο ραντεβού μαζί της. Αλλά και οι Σκωτσέζοι την κέρδισαν με 2-0 εκτός έδρας.

Σύστημα

Το σύστημα διεξαγωγής των προκριματικών του Μουντιάλ είναι στο σκέλος που αφορά τα εισιτήρια των ευρωπαϊκών ομάδων μια αληθινή σπαζοκεφαλιά. Υπάρχουν 12 όμιλοι. Οποια ομάδα τερματίσει πρώτη προκρίνεται: έτσι μοιράζονται τα 12 από τα 16 εισιτήρια. Οι 12 που τερματίζουν δεύτεροι μπαίνουν στα play off για να διεκδικήσουν τα υπόλοιπα τέσσερα. Μαζί τους μπαίνουν και τέσσερις ομάδες που έχουν αποκτήσει το σχετικό δικαίωμα χάρη στη συμμετοχή τους στο τελευταίο Nations League. Πρόκειται για τις ομάδες που έχουν κερδίσει τα τέσσερα γκρουπ της διοργάνωσης. Ομως αν αυτές οι ομάδες έχουν τερματίσει στα προκριματικά του Μουντιάλ είτε πρώτες είτε δεύτερες στον προκριματικό όμιλο που παίρνουν μέρος, τα εισιτήρια για τα play off θα τα πάρουν οι ανά γκρουπ επιλαχόντες.

Δεύτερη

Κάποιος θα πίστευε πως η Εθνική μας, που στο Nations League τερμάτισε δεύτερη στο δεύτερο γκρουπ και ανέβηκε στο πρώτο, έχει ελπίδες να είναι επιλαχούσα καθώς είχε μπροστά της την Αγγλία που θα προκριθεί στο Μουντιάλ πρώτη από τον όμιλό της. Αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς. Το «σύστημα-σπαζοκεφαλιά» προβλέπει πως αν ο πρώτος του γκρουπ προκριθεί στο Μουντιάλ μέσω του προκριματικού ομίλου (όπως θα συμβεί σίγουρα με τους Αγγλους), τη θέση του στα μπαράζ παίρνει όποιος βρίσκεται ψηλότερα στη βαθμολογία της FIFA, όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί μετά το τέλος των προκριματικών! Με απλά λόγια (και συγγνώμη αν σας κούρασα…) η Εθνική μας αν τερματίσει τρίτη στον όμιλο πίσω από τη Δανία και τη Σκωτία έχει ελάχιστες πιθανότητες να βρεθεί στα play off ως επιλαχούσα. Θα ‘λεγα ανύπαρκτες, αλλά δεν το λέω γιατί γίνονται και θαύματα.

Τι είπαν

Πάντοτε πριν από τα μεγάλα ματς των εθνικών ομάδων κοιτάζω τι λένε οι ομοσπονδιακοί προπονητές. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είπε πως δεν περιμένει μια Σκωτία διαφορετική από το ματς που έδωσε στο ίδιο γήπεδο εναντίον της Εθνικής μας τον περασμένο Μάρτιο, διότι από τότε έχει περάσει λίγος καιρός – «οι ομάδες δεν αλλάζουν ούτε γρήγορα, ούτε εύκολα» είπε χαρακτηριστικά. Αυτό που θέλει να δει είναι την Εθνική μας διαφορετική από το ματς με τη Δανία, όταν και έπειτα από τη βαριά της ήττα με 0-3 προσγειώθηκε απότομα. «Νομίζω είμαστε έτοιμοι. Πάντα υπάρχει μία πολύ καλή διάθεση από τους ποδοσφαιριστές που έρχονται στην Εθνική. Ισως, ιδιαίτερα τώρα, θα πρέπει να έχουν ακόμα καλύτερη διάθεση μετά και το κακό αποτέλεσμα και την άσχημη εμφάνιση που είχαμε στην έδρα μας. Εχουμε μία πολύ καλή ευκαιρία να διορθώσουμε κάποια πράγματα στα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας. Εχουμε φυσικά κάποια θέματα, όσον αφορά τις απουσίες κάποιων παικτών που έχουν μικροπροβλήματα. Καλέσαμε κάποια άλλα παιδιά που αυτή τη στιγμή πρέπει να αναπληρώσουν αυτές τις θέσεις, ωστόσο δεν αλλάζει πολύ ο τρόπος σκέψης μας και δεν θα αλλάξει το παιχνίδι μας» είπε. Ποιοι παίκτες του λείπουν; Τυπικά μόνο ο Ρέτσος και ο Πέλκας, αλλά κανείς δεν είναι βασικός. Λογικά η αναφορά του Γιοβάνοβιτς έχει να κάνει με ένα πρόβλημα που είχε ο Καρέτσας. Το wonder kid της Εθνικής εμφανίστηκε με μια ίωση – την ξεπέρασε όμως. Η δική του συμμετοχή στα ματς εναντίον της Σκωτίας τον περασμένο Μάρτιο είχε αποδειχτεί το κρυφό χαρτί του Ιβάν. Αλλά τώρα οι Σκωτσέζοι τον γνωρίζουν.

Κλαρκ

Είδα και τι δήλωσε ο προπονητής της Σκωτίας. Υπάρχουν καλά και κακά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι ο κόουτς Στιβ Κλαρκ μάλλον δεν έχει καταλάβει για ποιον λόγο έχασε η ομάδα του από την Εθνική μας στο δεύτερο μπαράζ που έδωσε μαζί της τον Μάρτιο στο Nations League. Τότε είχε πει πως η ήττα είχε να κάνει με το ότι οι Ελληνες βρήκαν γκολ την πρώτη φορά που πλησίασαν την περιοχή της ομάδας του. Τώρα είπε πως ο λόγος της ήττας της ομάδας του είχε να κάνει τότε με την έλλειψη αθλητικής φρεσκάδας. «Τον περασμένο Μάρτιο οι Ελληνες ήταν σε καλύτερη κατάσταση – οι παίκτες μου ήταν κουρασμένοι, αυτήν τη φορά όλα θα είναι αλλιώς» τόνισε. Εξήγησε επίσης ότι η Σκωτία του ποντάρει στη δύναμη και στην καλή της άμυνα, αλλά τον περασμένο Μάρτιο οι παίκτες του δεν είχαν την απαραίτητη ενέργεια να υποστηρίξουν αυτό το παιχνίδι. Μου ακούγεται υπερβολικό. Τέσσερις μέρες πριν πάθουν το κάζο στη Γλασκώβη από τον Κωνσταντέλια, τον Ζαφείρη, τον Καρέτσα, τον Τζόλη, τον Παυλίδη, οι Σκωτσέζοι είχαν κερδίσει (με μεγάλη δόση τύχης βέβαια) την Εθνική μας στην Αθήνα. Μια ομάδα δεν αδειάζει σε τέσσερις μέρες.

Τρέξιμο

Ο Κλαρκ έχει δίκιο σε ένα πράγμα: η Σκωτία του όντως βασίζεται στη δύναμη, στη μαχητικότητα και στο τρέξιμο. Με αυτά τα όπλα πήρε τη λευκή ισοπαλία στην Κοπεγχάγη από τη Δανία παίζοντας ανταρτοπόλεμο: έχω την περιέργεια αν θα περιμένει την Εθνική μας το βράδυ ή αν θα διεκδικήσει τη νίκη όπως αποτυχημένα είχε κάνει στο προηγούμενο ματς μαζί της. Ο Κλαρκ αγαπάει την άμυνα. Θα είναι δύσκολο σε δεύτερο συνεχόμενο ματς η Σκωτία να χαρίσει στην Εθνική μας αντεπιθέσεις. Η ομάδα του Γιοβάνοβιτς έχει παίκτες με περισσότερο ταλέντο, αλλά δεν ξέρω αν αυτό αρκεί. Κόντρα στη Δανία π.χ. δεν άντεξε στο πρέσινγκ, κόπηκε στη μέση, υπέφερε αδυνατώντας να κυκλοφορήσει την μπάλα.

Περίεργο

Το αποψινό ματς είναι πολύ περίεργο. Διότι είναι από τις σπάνιες φορές που η Εθνική μας πάει να δώσει ένα αληθινό μπαράζ (τέτοιο είναι το παιχνίδι…) και θα προσπαθήσει να το κερδίσει ποντάροντας στην ποιότητά της. Χωρίς μάλιστα να υπάρχει η βεβαιότητα πως της αρκεί να είναι ποιοτικά ανώτερη για να τα καταφέρει…