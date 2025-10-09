Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποκάλυψε σε νέα του συνέντευξη στο E! News ότι η πολυαναμενόμενη συνέχεια της κινηματογραφικής τριλογίας «Ocean’s» πήρε τελικά το «πράσινο φως» από τη Warner Bros., με τα γυρίσματα του «Ocean’s 14» να αναμένεται να ξεκινήσουν το 2026.

«Μόλις εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός από τη Warner Bros. και προσπαθούμε να οργανώσουμε τα πάντα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός. «Είναι θέμα προγραμματισμού, οπότε απλώς καθορίζουμε την ημερομηνία έναρξης… πιθανότατα να αρχίσουμε τα γυρίσματα σε περίπου εννέα ή δέκα μήνες» πρόσθεσε.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σταρ είχε αποκαλύψει ήδη από το 2023 ότι υπάρχει ένα «εξαιρετικό» σενάριο για τη νέα ταινία. Σύμφωνα με το Variety, τη σκηνοθεσία του «Ocean’s 14» θα αναλάβει ο Ντέιβιντ Λιτς (David Leitch), γνωστός για τις επιτυχίες του στο είδος της δράσης.

Αναφερόμενος στην επανένωση με τους συμπρωταγωνιστές του, ο Κλούνεϊ ανέφερε: «Ναι, ο Μπραντ [Πιτ], ο Ματ [Ντέιμον], ο Ντον [Τσιντλ] και η Τζούλια [Ρόμπερτς]. Δείπνησα χθες το βράδυ με την Τζούλια. Εξακολουθούν να είναι όλοι αγαπημένοι φίλοι. Οπότε, η ευκαιρία να συνεργαστούμε θα είναι υπέροχη».

Η ιστορία του κινηματογραφικού franchise

Η σειρά ταινιών «Ocean’s» ξεκίνησε το 2001 με το «Ocean’s Eleven», ριμέικ της κλασικής ταινίας ληστειών του 1960 που είχε πρωταγωνιστές τους Φρανκ Σινάτρα, Ντιν Μάρτιν και Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ. Τη σκηνοθεσία υπέγραψε ο Στίβεν Σόντερμπεργκ (Steven Soderbergh), ενώ εκτός από τον Κλούνεϊ, πρωταγωνιστούσαν οι Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον, Τζούλια Ρόμπερτς και Ντον Τσιντλ.

Η πρώτη ταινία σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία, αποφέροντας πάνω από 450 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Ακολούθησαν τα «Ocean’s Twelve» το 2004, με έσοδα 362 εκατομμύρια δολάρια, και «Ocean’s Thirteen» το 2007, που απέφερε 311 εκατομμύρια, σύμφωνα με το Deadline.