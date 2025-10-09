Οι επόμενες ημέρες είναι γεμάτες προθεσμίες και νέες ευκαιρίες για την καινοτομία. Λήγουν οι συμμετοχές σε σημαντικούς διαγωνισμούς, ενώ στον ορίζοντα έρχονται νέες εκδηλώσεις και φόρουμ που ενισχύουν το οικοσύστημα επιχειρηματικότητας και δεξιοτήτων στη χώρα.

Ειδικότερα, μία εβδομάδα μένει για την υποβολή πρότασης στον 16ο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας NBG Business Seeds, της Εθνικής Τράπεζας — μια πρωτοβουλία που, από το 2010, στηρίζει τη νεοφυή επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, βοηθώντας ιδέες να γίνουν πράξεις και να πάρουν τη θέση που τους αξίζει στην αγορά. Κάθε χρονιά, το Business Seeds εξελίσσεται, προσαρμόζεται στις ανάγκες της εποχής και ανοίγει νέες θεματικές ενότητες. Φέτος, δίνει έμφαση σε τομείς όπως το Fintech, η Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη και το ESG, ενθαρρύνοντας προτάσεις που συνδυάζουν τεχνολογία, καινοτομία και κοινωνικό αποτύπωμα. Τα χρηματικά βραβεία του διαγωνισμού ανέρχονται σε 20.000 ευρώ για την πρώτη ιδέα, 12.000 ευρώ για τη δεύτερη και 8.000 ευρώ για την τρίτη. Παράλληλα, απονέμονται ειδικά βραβεία, όπως το βραβείο ΕΝΝΟΙΑ για τη Χρηματοοικονομική Ενδυνάμωση των Νοικοκυριών, συνολικού ύψους έως 10.000 ευρώ, και το βραβείο PropTech, ύψους 4.000 ευρώ, για καινοτόμες τεχνολογίες στον τομέα της ακίνητης περιουσίας. Μέχρι σήμερα, ο Διαγωνισμός έχει προσελκύσει περισσότερους από 8.700 συμμετέχοντες και 5.072 προτάσεις, έχει αναδείξει 146 νικήτριες εταιρείες και έχει απονείμει βραβεία συνολικού ύψους 740.000 ευρώ. Παράλληλα, το Business Seeds έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με 18 φορείς, 13 πανεπιστήμια, 4 ερευνητικά κέντρα, 13 εταιρείες και 2 οργανισμούς, δημιουργώντας μια πραγματική κοινότητα καινοτομίας. Η διαδικασία υποβολής προτάσεων για τον 16ο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας Business Seeds βρίσκεται στην τελική ευθεία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να καταθέσουν τις ιδέες τους έως την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, ώρα 15:00. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανζητήσουν nbg.gr/competition.

Εξάλλου λήγει και η προθεσμία για συμμετοχή στον 3ο Φοιτητικό Διαγωνισμό Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Μονάδας «Αρχιμήδης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (αιτήσεις έως 12 Οκτωβρίου 2025). Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), μέσω της Μονάδας «Αρχιμήδης», δίνει σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές πρόσβαση σε εκπαίδευση, mentoring και εργαλεία ωρίμανσης ιδεών, ώστε η ακαδημαϊκή γνώση να μετατρέπεται σε πράξη. Οι νικητές θα λάβουν και χρηματικά έπαθλα.

Την ίδια στιγμή η Alpha Bank, μέσα από το διαγωνισμό FinQuest, επικεντρώθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη, αναζητώντας λύσεις που ενισχύουν το ψηφιακό offering της Τράπεζας, βελτιώνουν την εμπειρία των πελατών και φέρνουν καινοτομία σε καθημερινά τραπεζικά σενάρια. Ο φετινός θεματικός άξονας περιλάμβανε τέσσερις ενότητες (Family Ecosystem, Travel, Smart Living Financial Tools, Employee Training). Οι 6 καλύτερες ιδέες θα περάσουν σε πρόγραμμα επιτάχυνσης Οκτωβρίου-Νοεμβρίου με mentoring, workshops και networking, ενώ στον τελικό θα αναδειχθούν οι τρεις νικητές με χρηματικά έπαθλα και πρόσβαση σε στρατηγικές συνεργασίες.

Στο μεταξύ, το Skill Up Forum 2025 (https://skillup.gr), που διοργανώνεται στις 29 και 30 Οκτωβρίου για τέταρτη χρονιά, και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα φιλοξενήσει περισσότερους από 50 ηγέτες και στελέχη επιχειρήσεων και επαγγελματίες. Στο επίκεντρο των συζητήσεων, για φέτος, είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη, οι νέες τεχνολογίες, και οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Ένα διήμερο συζητήσεων, δικτύωσης και εκπαίδευσης από το Envolve Entrepreneurship(https://envolveglobal.org) και τη linq (https://linq.co), με ένα πρόγραμμα που απαντά στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν τη θέση τους δωρεάν στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://conferience.com/eventPage/SkillUp.