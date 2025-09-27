Η καινοτομία στην Ελλάδα δεν περιμένει, τρέχει με προθεσμίες, ιδέες και διοργανώσεις που φέρνουν κοντά πανεπιστήμια, τράπεζες, επενδυτές και startups.

Στο ημερολόγιο ξεχωρίζουν ήδη σημαντικοί θεσμοί: ο 3ος Φοιτητικός Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Μονάδας «Αρχιμήδης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (αιτήσεις έως 12 Οκτωβρίου 2025), ο 16ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας – NBG Business Seeds (αιτήσεις έως 15 Οκτωβρίου 2025) ενώ μόλις ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων για τον διεθνή διαγωνισμό FinQuest 2025 της Alpha Bank.

Οι πρωτοβουλίες απευθύνονται σε διαφορετικό κοινό, αλλά υπηρετούν έναν κοινό στόχο: να φέρουν τη νέα γενιά επιστημόνων, φοιτητών και επιχειρηματιών σε επαφή με τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), μέσω της Μονάδας «Αρχιμήδης», δίνει σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές πρόσβαση σε εκπαίδευση, mentoring και εργαλεία ωρίμανσης ιδεών, ώστε η ακαδημαϊκή γνώση να μετατρέπεται σε πράξη. Οι νικητές θα λάβουν και χρηματικά έπαθλα.

Η Εθνική Τράπεζα, με το μακροβιότερο πρόγραμμα στήριξης startups, που ξεκίνησε το 2010, συνεχίζει για 16η χρονιά να αναζητά καινοτόμες προτάσεις στους τομείς της ενέργειας, της τεχνολογίας, του fintech και της βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο του NBG Business Seeds έχουν κατατεθεί περισσότερες από 9.000 συμμετοχές, ενώ άνω των 150 ομάδων έχουν βραβευθεί.

Την ίδια στιγμή η Alpha Bank, μέσα από το διαγωνισμό FinQuest, εστιάζει στην τεχνητή νοημοσύνη, αναζητώντας λύσεις που ενισχύουν το ψηφιακό offering της Τράπεζας, βελτιώνουν την εμπειρία των πελατών και φέρνουν καινοτομία σε καθημερινά τραπεζικά σενάρια. Ο φετινός θεματικός άξονας περιλάμβανε τέσσερις ενότητες (Family Ecosystem, Travel, Smart Living Financial Tools, Employee Training). Οι 6 καλύτερες ιδέες θα περάσουν σε πρόγραμμα επιτάχυνσης Οκτωβρίου-Νοεμβρίου με mentoring, workshops και networking, ενώ στον τελικό θα αναδειχθούν οι τρεις νικητές με χρηματικά έπαθλα και πρόσβαση σε στρατηγικές συνεργασίες.

Στο ίδιο πλαίσιο, το 10ο CASSINI Hackathon στην Ελλάδα έρχεται δια ζώσης και online από τις 7 έως τις 9 Νοεμβρίου στο Impact Hub Athens, με θέμα “Space for Consumer Experiences”. Ο διαγωνισμός καλεί συμμετέχοντες άνω των 18 ετών να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις για τον βιώσιμο τουρισμό, αξιοποιώντας δορυφορικά δεδομένα, το σύστημα πλοήγησης Galileo και πληροφορίες από το πρόγραμμα Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα CASSINI Hackathon αποτελούν μέρος της πρωτοβουλίας CASSINI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες, με την ελληνική διοργάνωση να γίνεται υβριδικά από το Impact Hub Athens. Οι αιτήσεις για άτομα και ομάδες είναι ανοιχτές έως τις 31 Οκτωβρίου.

Στο μεταξύ, το Skill Up Forum, μια πρωτοβουλία του Envolve, που θα πραγματοποιηθεί στις 29-30 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη, έρχεται να συμπληρώσει το παζλ.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ελληνική εκδήλωση δεξιοτήτων, με πάνελ, ομιλίες και workshops για AI, δεδομένα, ηγεσία, επιχειρηματική νοοτροπία και ψηφιακές δεξιότητες. Πέρυσι συμμετείχαν πάνω από 400 επαγγελματίες, ενώ φέτος αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη προσέλευση. Διαχρονικά το forum έχει λάβει σημαντική υποστήριξη από φορείς όπως Microsoft, Google, Amazon Web Services, OTE, Eurobank, The People’s Trust, Bayer Hellas, SAP Hellas, Deloitte κ.α.

Κάθε διαγωνισμός και πρωτοβουλία είναι μια αφορμή για νέες συναντήσεις, νέες ιδέες, νέες αρχές. Στην Ελλάδα της δημιουργικότητας, η καινοτομία γίνεται το μέσο για να εκφραστούν οι νέοι επιστήμονες και να οραματιστούν ένα διαφορετικό αύριο. Το επόμενο βήμα δεν είναι απλώς η συμμετοχή, αλλά η έμπνευση που μπορεί να αλλάξει την πορεία μιας ομάδας – ή και μιας ολόκληρης αγοράς.