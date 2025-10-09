Το νέο Dacia Bigster mild hybrid G-140 συνδυάζει τον στιβαρό χαρακτήρα ενός SUV με τον αποδοτικότερο κινητήρα διπλού καυσίμου της Dacia.

Ο κινητήρας mild hybrid G-140 είναι διαθέσιμος από την έκδοση Essential, με τιμή εκκίνησης τα 24.800 €.

Φέρει κινητήρα που συνδυάζει διπλό καύσιμο (βενζίνη & υγραέριο) με ήπιο υβριδικό σύστημα 48 V.

Το υβριδικό σύστημα υποστηρίζει τον τρικύλινδρο 1,2 λίτρου turbo κινητήρα κατά την εκκίνηση και την επιτάχυνση, προσφέροντας αυξημένη ροπή, χαμηλότερη κατανάλωση και βελτιωμένη οδηγική απόδοση — είτε το αυτοκίνητο κινείται με βενζίνη, είτε με υγραέριο.

Ο κινητήρας mild hybrid-G 140 λειτουργεί με δύο ανεξάρτητες δεξαμενές καυσίμου (50 λίτρα βενζίνη και 50 λίτρα LPG), προσφέροντας συνολική αυτονομία έως και 1.450 km. Το ρεζερβουάρ υγραερίου είναι τοποθετημένο κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών, χωρίς να επηρεάζει τη χωρητικότητά του, ενώ ένας διακόπτης στο ταμπλό επιτρέπει την άμεση και ομαλή εναλλαγή καυσίμου.

Κατά τη λειτουργία με υγραέριο, το Bigster mild hybrid-G 140 εκπέμπει κατά μέσο όρο 10 % λιγότερο CO₂ σε σχέση με έναν αντίστοιχο βενζινοκινητήρα, χωρίς υβριδική υποβοήθηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύστημα υγραεριοκίνησης, σε όλα τα μοντέλα του Renault Group, τοποθετείται στη γραμμή παραγωγής των μοντέλων και καλύπτεται από την ίδια 5ετή εργοστασιακή εγγύηση, που καλύπτει και όλες τις υπόλοιπες εκδόσεις τους.

Το νέο Dacia Bigster mild hybrid G-140 είναι άμεσα διαθέσιμο σε όλη την Ελλάδα, με τις κάτωθι τιμές.