Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι από την αρχή του έτους τα ρωσικά στρατεύματα έχουν καταλάβει σχεδόν 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με ανώτατους στρατιωτικούς αξιωματούχους. Ο ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε πως η Μόσχα διατηρεί τη στρατηγική πρωτοβουλία στα πεδία των μαχών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Κίεβο επιχειρεί να πλήξει μη στρατιωτικούς στόχους εντός του ρωσικού εδάφους, ωστόσο αυτό δεν πρόκειται να μεταβάλει τις ισορροπίες της σύγκρουσης.

«Επί του παρόντος, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν πλήρως τη στρατηγική πρωτοβουλία», ανέφερε ο Πούτιν, σύμφωνα με την ενημέρωση του Κρεμλίνου. «Φέτος, έχουμε απελευθερώσει έκταση σχεδόν 5.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων – 4.900 τ.χλμ. – και 212 κοινότητες», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας πως οι ουκρανικές δυνάμεις «υποχωρούν» στα μέτωπα των μαχών.

Προέλαση σε πολλά μέτωπα

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την κατάληψη δύο ακόμη χωριών, ενώ ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, Βαλέρι Γκεράσιμοφ, ενημέρωσε τον πρόεδρο ότι οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν σε όλα τα μέτωπα. Ο στρατηγός ανέφερε πως τα στρατεύματα κινούνται προς τις πόλεις Σίβερσκ και Κοστιαντίνιφκα στην περιφέρεια Ντονέτσκ, εκδιώκουν ουκρανικές μονάδες από την Κουπιάνσκ και συνεχίζουν την προέλασή τους σε Ζαπορίζια και Ντνιπροπετρόφσκ.

Παράλληλα, προχωρούν – όπως είπε – στη δημιουργία ζωνών ασφαλείας στις περιφέρειες Σούμι και Χάρκοβο, κοντά στα ρωσικά σύνορα.

Οι στόχοι της «ειδικής επιχείρησης»

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πούτιν επανέλαβε ότι οι στόχοι της Ρωσίας παραμένουν οι ίδιοι με εκείνους που είχαν τεθεί κατά την έναρξη της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» τον Φεβρουάριο του 2022, κάνοντας εκ νέου λόγο για «αποναζιστικοποίηση» και «αποστρατιωτικοποίηση» της Ουκρανίας.