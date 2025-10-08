Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos, η πλειοψηφία των Αμερικανών θεωρεί ότι ο πρόεδρος θα πρέπει να χρησιμοποιεί τον στρατό μόνο για εξωτερικές απειλές, ενώ οι πρόσφατες ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς προκαλούν αντιδράσεις.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos, το 58% των Αμερικανών – ανάμεσά τους επτά στους δέκα Δημοκρατικούς και οι μισοί Ρεπουμπλικάνοι – εκτιμούν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ οφείλει να αναπτύσσει τον στρατό αποκλειστικά για την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών.

Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε από την προηγούμενη Παρασκευή έως την Τρίτη, καταγράφει επίσης μείωση στη δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων, που αγγίζει πλέον το 40%. Η πτώση αυτή σχετίζεται με τον τρόπο διαχείρισης της εγκληματικότητας και του κόστους ζωής από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η δημοσκόπηση ακολούθησε μια ασυνήθιστη συνάντηση του Τραμπ με εκατοντάδες ανώτατους στρατιωτικούς αξιωματούχους στη Βιρτζίνια, κατά την οποία ο ίδιος αναφέρθηκε σε «εσωτερικό εχθρό» που απειλεί τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο πρόεδρος έχει διατάξει την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς σε πόλεις που διοικούνται από Δημοκρατικούς, όπως η Ουάσινγκτον και το Λος Άντζελες, και έχει τοποθετήσει στρατεύματα στα σύνορα των ΗΠΑ. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι ενέργειες αυτές κρίνονται απαραίτητες λόγω «εισβολής» από εγκληματίες μετανάστες, ενώ έχει ζητήσει από τις ένοπλες δυνάμεις να αντιμετωπίζουν αυστηρά τους υπόπτους λαθρεμπόρους ναρκωτικών στα ανοιχτά της Βενεζουέλας.

Η δημοσκόπηση αποκαλύπτει ακόμη ότι το 37% των ερωτηθέντων συμφωνεί με το ενδεχόμενο ο πρόεδρος να μπορεί να αναπτύσσει στρατό στις πολιτείες, ακόμη και χωρίς την έγκριση των τοπικών κυβερνητών. Αντίθετα, το 48% διαφωνεί με αυτή την άποψη.

Παραδοσιακά, ο αμερικανικός στρατός διατηρεί πολιτική ουδετερότητα και δεν αναμειγνύεται σε εσωτερικές πολιτικές διαμάχες. Το 83% των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση δηλώνει πως ο στρατός «θα πρέπει να παραμένει πολιτικά ουδέτερος και να μην παίρνει θέση σε συζητήσεις για ζητήματα εσωτερικής πολιτικής». Μόλις το 10% θεωρεί ότι οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να υποστηρίζουν την εσωτερική πολιτική ατζέντα του προέδρου.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως περίπου ένας στους πέντε Ρεπουμπλικάνους εμφανίζεται υπέρ της άποψης ότι ο στρατός οφείλει να στηρίζει τον πρόεδρο σε πολιτικές διαμάχες.