Η Γαλλία αντιμετωπίζει έντονες πολιτικές αναταράξεις, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί απευθύνθηκε στους πολίτες με διάγγελμα, προσπαθώντας να μειώσει την ανησυχία και να εξηγήσει τις πρόσφατες εξελίξεις μετά την παραίτησή του.

Στο μήνυμά του, ο Λεκορνί υπογράμμισε την ανάγκη η χώρα να έχει ολοκληρωμένο προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του έτους. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η πιθανότητα διάλυσης του κοινοβουλίου έχει πλέον περιοριστεί σημαντικά, ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη του στόχου δημόσιου ελλείμματος κάτω από 5%.

«Η υπάρχουσα προθυμία δημιουργεί μια δυναμική και μια σύγκλιση που μειώνουν σημαντικά τις πιθανότητες διάλυσης», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Λεκορνί διευκρίνισε ακόμη ότι όσοι κατέχουν υπουργικές θέσεις για σύντομο χρονικό διάστημα δεν θα έχουν δικαίωμα σε οποιαδήποτε αποζημίωση απόλυσης.

Το βράδυ της Τετάρτης, ο πρώην πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για να συζητήσουν τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεών του με τα πολιτικά κόμματα και τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης.