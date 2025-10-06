Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, καθώς λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της παραίτησής του, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί αποφάσισε κατόπιν αιτήματος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να παραμείνει προσωρινά στο αξίωμά του για λίγα 24ωρα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Λεκορνί δήλωσε ότι «συμφώνησε με το αίτημα του Προέδρου της Δημοκρατίας να διεξαχθούν τελικές συζητήσεις με τις πολιτικές δυνάμεις για τη σταθερότητα της χώρας». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα ενημερώσει τον Γάλλο πρόεδρο την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου για το αν κατέστη εφικτή η επίτευξη πολιτικής συμφωνίας, ώστε να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Από την πλευρά του Ελιζέ, διαμηνύεται πως ο πρόεδρος Μακρόν είναι έτοιμος να «αναλάβει την ευθύνη» σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων.

J’ai accepté à la demande du Président de la République de mener d’ultimes discussions avec les forces politiques pour la stabilité du pays. Je dirai au chef de l’Etat mercredi soir si cela est possible ou non, pour qu’il puisse en tirer toutes les conclusions qui s’imposent. — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 6, 2025

Την ίδια ώρα, νέα κρίση ξέσπασε στην υπό παραίτηση κυβέρνηση, καθώς ο Μπρουνό Λεμέρ που είχε διοριστεί μόλις την Κυριακή στο υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε την αποχώρησή του πριν καν αναλάβει και επίσημα καθήκοντα.

Σε δήλωσή του στο X, ο Λεμέρ ανέφερε πως ζήτησε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας την άμεση απόσυρσή του από την κυβέρνηση, παραχωρώντας τις αρμοδιότητές του στον πρωθυπουργό. Όπως τόνισε, στόχος της κίνησής του είναι να διευκολυνθούν οι πολιτικές διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, την οποία όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «η Γαλλία έχει ανάγκη».