Στον Ολυμπιακό αυξάνονται οι «πονοκέφαλοι» για τον Γιώργο Μπαρτζώκα που ψάχνει τρόπους αντιμετώπισης των απουσιών.

Ο Εβάν Φουρνιέ, που ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση με την Ντουμπάι BC την Τρίτη (10/10, 21:15), όπως και για το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν απέναντι στον Παναθηναϊκό την Κυριακή (12/10, 19:00) για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Στη σημερινή προπόνηση (08/10) δεν συμμετείχε ο Ντόντα Χολ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν επίσης οι Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς.