Μπορεί ο Άρης να πήγε με…στραβό κλίμα στη διακοπή, όμως ο Μανόλο Χιμένεθ βρίσκει λόγους για να χαμογελάει αυτές τις μέρες

Ο Ανδαλουσιανός τεχνικός βλέπει το ιατρικό δελτίο να αδειάζει εν όψει Παναθηναϊκού, έχοντας από σήμερα στη διάθεσή του και τον Μιγκέλ Αλφαρελά.

Ο Γάλλος επιθετικός ακολούθησε κανονικά το πρόγραμμα της ομάδας. Αυτή ήταν η πρώτη του προπόνηση μετά από τρεις εβδομάδας και… μόλις δεύτερη με τον Άρη, καθώς είχε τραυματιστεί στο γόνατο κατά τη διάρκεια της πρώτης του με τα κιτρινόμαυρα.

Σε ό,τι αφορά τους Κάρλες Πέρεθ, Ούρος Ράτσιτς και Χαμζά Μεντίλ συνέχισαν τα προγράμματά τους, με τους δύο τελευταίους να δίνουν μάχη ώστε να είναι έτοιμοι για το ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό.