Ο Ισπανός επιθετικός της Έλτσε, Ράφα Μιρ, αντιμετωπίζει κατηγορίες για βίαιη σεξουαλική επίθεση σε μία 21χρονη γυναίκα.

Ο Μιρ αγωνίζεται στην Έλτσε ως δανεικός από την Σεβίλλη. Ο επιθετικός συνελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ έπαιζε ως δανεικός στη Βαλένθια μαζί με τον φίλο του, Πάμπλο Χάρα.

Θα εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 13 Οκτωβρίου.

Η καταγγέλουσα φέρεται να γνώρισε τους δύο σε νυχτερινό κέντρο και να επέστρεψε στο σπίτι του επιθετικού μαζί με μία φίλη της. Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, η 21χρονη είπε στην Αστυνομία πως ο Μιρ της επιτέθηκε σεξουαλικά στο μπάνιο και στη πισίνα του σπιτιού του.

Ο ποδσοσφαιριστής κρατήθηκε υπό κράτηση για αρκετές μέρες πριν αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση. Αυτή ήταν λίγο κάτω από τα 13.000 ευρώ ενώ μάλιστα παραχώρησε το διαβατήριό του και δεν του επιτρέπεται να φύγει από τη χώρα, ενώ επίσης δεν του επιτρέπεται να πλησιάσει τη καταγγέλουσα στα 500 μέτρα.

Ενδέχεται αν κριθεί ένοχος να καταδικαστεί σε αρκετά χρόνια φυλάκισης, ενώ η ομοσπονδία της χώρας μπορεί να του απαγορεύσει να παίξει ποδόσφαιρο έως και πέντε χρόνια, αν κριθεί ένοχος για τη δυσφήμηση του αθλήματος.