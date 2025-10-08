Ο πρώην ποδοσφαιριστής και διεθνής με την Εθνική Ομάδα, Φάνης Γκέκας, θα είναι ο νέος προπονητής της Ρόδου, η οποία αγωνίζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος.

Την είδηση έκανε γνωστή ο σύλλογος της Ρόδου, με σχετική ανακοίνωση:

«Ένα μεγάλο όνομα του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι ο νέος προπονητής της Ρόδου. Ο Φάνης Γκέκας αναλαμβάνει νέος προπονητής στην ομάδα της Ρόδου. Ήταν προπονητής σε Παναιγιάλειος, Akhisarspor, Dariga GB και Τηλυκράτη. Ο Φάνης Γκέκας θα είναι στη Ρόδο από την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ στον αγώνα με τον Απόλλωνα Καλυθιών θα υπάρχει υπηρεσιακός προπονητής»