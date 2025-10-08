Εικόνες από την επιχείρηση του «ελληνικού FBI» (ΔΑΟΕ) το πρωί της Τρίτης (7/10) για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε οικονομική και εργασιακή εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 13 συλλήψεις μελών, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, από περιοχές της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Βοιωτίας και Άργους, ενώ προσήχθησαν συνολικά 170 άτομα. Τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να έφερναν αλλοδαπούς στη χώρα μας και να τους παρακρατούσαν τα έγγραφα, προκειμένου να τους αναγκάσουν να εργάζονται ως εργάτες γης με μηδαμινές αμοιβές. Παράλληλα, έχουν κατασχεθεί οχήματα, χρηματικά ποσά, διαβατήρια και ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Δείτε φωτογραφίες από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ: