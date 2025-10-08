Ένα απίστευτο περιστατικό εξελίχθηκε το πρωί της Τετάρτης (8/10) στην Αλεξανδρούπολη, με ασθενή να καταλήγει από το ασθενοφόρο στον δρόμο μαζί με το φορείο.

Σύμφωνα με το evros-news.gr, το περιστατικό σημειώθηκε, όταν ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρείας από την Κομοτηνή που έχει σύμβαση με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για δευτερογενείς διακομιδές ασθενών, μετέφερε ηλικιωμένη από το νοσοκομείο στο σπίτι της στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου. Στην περιοχή της Χιλής και σε ένα από τα φανάρια και ενώ το ασθενοφόρο ήταν σταματημένο, μόλις άναψε πράσινο και ξεκίνησε, το φορείο πάνω στο οποίο ήταν η ηλικιωμένη, βρέθηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα και ευτυχώς μάλιστα στάθηκε στις ρόδες του και δεν ανατράπηκε, ώστε η ασθενής να βρεθεί στο έδαφος.

Η ίδια δεν κατάλαβε τι ακριβώς συνέβη λόγω της κατάστασης της υγείας της, ενώ ευτυχώς δεν ακολουθούσε από πίσω άλλο αυτοκίνητο, ώστε να την παρασύρει και να την τραυματίσει ή πολύ περισσότερο να την σκοτώσει. Επίσης, καθοριστικό ήταν, ότι η πόρτα άνοιξε και το φορείο βρέθηκε στον δρόμο, ενώ το ασθενοφόρο ήταν σταματημένο και δεν κινούνταν με ταχύτητα. Το πλήρωμα του ιδιωτικού ασθενοφόρου όταν αντιλήφθηκε τι συνέβη, ειδοποίησε το Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και ευτυχώς ακολουθούσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε την ασθενή και την μετέφερε με ασφάλεια σπίτι της.

Διακόπηκε η σύμβαση με την ιδιωτική εταιρεία και διατάχθηκε ΕΔΕ

Η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης προχώρησε άμεσα σε διακοπή της σύμβασης με την εταιρεία από την Κομοτηνή, που κάλυπτε τις δευτερογενείς διακομιδές ασθενών, καθώς δεν επαρκεί το ένα ασθενοφόρο που διαθέτει το νοσοκομείο. Παράλληλα, έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), για να αποδοθούν ευθύνες και να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος. Αν δηλαδή το πλήρωμα του ασθενοφόρου δεν «ασφάλισε» σωστά το φορείο και αυτό με το ξεκίνημα του οχήματος έπεσε πάνω στην πόρτα και την άνοιξε με αποτέλεσμα να βρεθεί στον δρόμο ή αν η πόρτα δεν είχε κλείσει σωστά.