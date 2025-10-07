Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 80ά του γενέθλια με έναν εντελώς ασυνήθιστο τρόπο: έναν αγώνα του UFC μέσα στον Λευκό Οίκο. Το γεγονός θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουνίου 2026, ημέρα των γενεθλίων του, και όχι στις 4 Ιουλίου όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έκανε ο ίδιος ο Τραμπ κατά την επίσκεψή του στη Ναυτική Βάση του Νόρφολκ στη Βιρτζίνια, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

«Στις 14 Ιουνίου του επόμενου έτους θα έχουμε μια μεγάλη μάχη του UFC στον Λευκό Οίκο… στους κήπους του», δήλωσε με ενθουσιασμό ο Τραμπ, επιβεβαιώνοντας ότι η εκδήλωση θα αποτελέσει πρωτοφανές γεγονός για την προεδρική κατοικία.

Η ανακοίνωση αυτή προηγήθηκε της ημερομηνίας που είχε ανακοινώσει τον Αύγουστο ο διευθύνων σύμβουλος της UFC, Ντάνα Γουάιτ, ο οποίος είχε προγραμματίσει τη διοργάνωση για την 4η Ιουλίου 2026, με αφορμή την 250ή επέτειο της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Ωστόσο, ο πρόεδρος αποφάσισε να τη φέρει νωρίτερα, συνδυάζοντας τον εορτασμό της επετείου των Ενόπλων Δυνάμεων με τα προσωπικά του γενέθλια.

Σύμφωνα με τον Γουάιτ, σε συνέντευξη που είχε δώσει στο CBS, η Ιβάνκα Τραμπ έχει αναλάβει ρόλο συντονίστριας και οργανώτριας του event, κατόπιν εντολής του πατέρα της. Ο Τραμπ διατηρεί στενή φιλία με τον Γουάιτ από τα χρόνια της προεδρικής του καμπάνιας, με τον επικεφαλής της UFC να έχει εμφανιστεί σε πολλές από τις συγκεντρώσεις του Ρεπουμπλικανού ηγέτη και να στηρίζει ανοιχτά την πολιτική του πορεία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εκφράσει πολλές φορές τον θαυμασμό του για τον κόσμο των μικτών πολεμικών τεχνών. Μάλιστα, είχε παρακολουθήσει ως θεατής μια βραδιά UFC στο Νιου Τζέρσεϊ τον Ιούνιο του 2025, όπου έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από τους οπαδούς του αθλήματος.

Στις 14 Ιουνίου 2025, με αφορμή τα 79α γενέθλιά του, η Ουάσιγκτον είχε φιλοξενήσει μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για τα 250 χρόνια των Ενόπλων Δυνάμεων, ωστόσο η εκδήλωση είχε προκαλέσει και αντιδράσεις, με διαδηλώσεις υπό το σύνθημα “No King”, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις αυστηρές μεταναστευτικές πολιτικές της κυβέρνησης.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία του Τραμπ, που συνδυάζει πολιτική, ψυχαγωγία και επίδειξη ισχύος, αναμένεται να προκαλέσει και πάλι ποικίλες αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, καθώς ο Λευκός Οίκος μετατρέπεται —έστω για μία νύχτα— σε αρένα μικτών πολεμικών τεχνών.