Περίπου δύο εβδομάδες μετά την πενθήμερη διακοπή της εκπομπής «Jimmy Kimmel Live!», που πυροδότησε έντονο διάλογο στην αμερικανική κοινωνία για την ελευθερία του λόγου και την cancel culture, νέα δημοσκόπηση προκαλεί εκνευρισμό στον πρόεδρο Τραμπ.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouGov για λογαριασμό του «Economist», που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 26 και 29 Σεπτεμβρίου, ο Τζίμι Κίμελ προηγείται σε δημοτικότητα κατά 16 μονάδες έναντι του προέδρου των ΗΠΑ.

Η εκπομπή του Κίμελ, μετά την επανέναρξη, κατέγραψε τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στην 22χρονη ιστορία της, με μέσο όρο 6,3 εκατομμύρια θεατές πάνω από τριπλάσια από τον συνηθισμένο αριθμό ενώ ο εναρκτήριος μονόλογος συγκέντρωσε πάνω από 22 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Η έρευνα, που ρώτησε 1.656 ενήλικες στις ΗΠΑ για την άποψή τους σχετικά με τους δύο άνδρες, έδειξε ότι ο Κίμελ έχει καθαρή θετική προτίμηση +3, με το 44% να τον βλέπει θετικά, έναντι 41% αρνητικών και 15% αναποφάσιστων.

Αντίθετα, ο πρόεδρος Τραμπ εμφανίζει καθαρή προτίμηση -με 41% θετικές γνώμες, 54% αρνητικές και 5% αναποφάσιστους, δηλαδή 16 μονάδες χαμηλότερη δημοτικότητα σε σχέση με τον παρουσιαστή.

Το ιστορικό της αντιπαράθεσης

Η διαμάχη ξεκίνησε όταν ο Κίμελ βρέθηκε στο στόχαστρο της κυβέρνησης και της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) μετά από σχόλιά του σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Ο πρόεδρος της FCC, Μπρένταν Καρ, υπαινίχθηκε ρυθμιστικές κινήσεις εναντίον του δικτύου ABC λόγω του Κίμελ.

Στη συνέχεια, ο όμιλος Nexstar απέσυρε την εκπομπή από τα θυγατρικά του κανάλια, ασκώντας πίεση στο ABC, που ανακοίνωσε την επ’ αόριστον αναστολή της εκπομπής, επικαλούμενο το αρνητικό κλίμα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την απόφαση χαρακτηρίζοντάς την «καλή είδηση για την Αμερική», ενώ πλήθος επωνύμων αντέδρασαν, καταγγέλλοντας την κίνηση ως προσβολή στην ελευθερία του λόγου, που προστατεύεται από την πρώτη τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Η μαζική αντίδραση των θεατών με ακυρώσεις συνδρομών οδήγησε την Disney-ABC να ανακαλέσει την απόφασή της και να επαναφέρει την εκπομπή στον αέρα.

Αντιδράσεις Κίμελ και Τραμπ στη δημοσκόπηση

Και οι δύο πρωταγωνιστές σχολίασαν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης. Ο Τζίμι Κίμελ με χιούμορ, αναφερόμενος σε viral ατάκες του: «Αν θέλει να βελτιώσει τα ποσοστά του, έχω μια ιδέα: να δημοσιοποιήσει τα αρχεία του Έπσταϊν.»

Σε άλλο σημείο είπε: «Μια σοβαρή δημοσκόπηση δείχνει ότι είμαι πιο δημοφιλής από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Θυμάστε αυτόν που λέει συνέχεια ότι δεν έχω τηλεθέαση; Τώρα είμαστε δύο.»

Πρόσθεσε πως περίμενε μεγαλύτερη διαφορά: «Είμαι στο +3, αυτός στο -13. Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είμαι καταδικασμένος κακοποιός φίλος του Έπσταϊν και δεν έχω πληρώσει πορνοστάρ, ίσως η τηλεθέασή μου θα έπρεπε να είναι υψηλότερη.»

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος απάντησε σε ανακοίνωση: «Πάνω από 77 εκατομμύρια Αμερικανοί ψήφισαν τον Τραμπ, που εκπληρώνει τη συντριπτική εντολή να βάλει την Αμερική πρώτα. Ο Κίμελ προσεύχεται να συγκεντρώσει έστω ένα κλάσμα αυτής της υποστήριξης, αφού η τηλεθέασή του μειώθηκε κατά 64% την περασμένη εβδομάδα. Λυπηρό!» Ο παρουσιαστής αντέδρασε λέγοντας: «Μου αρέσει η λέξη ‘λυπηρό’ με θαυμαστικό θα ήταν τέλειο σλόγκαν σε μπλουζάκι δίπλα στον Τραμπ.»

Η ψυχολογία της λογοκρισίας

Σύμφωνα με μελέτη στο Case Western Reserve Law Review με τίτλο «The Psychology of Censorship», η λογοκρισία ενεργοποιεί ψυχολογικούς μηχανισμούς αντίστασης. Όταν οι άνθρωποι αισθάνονται ότι περιορίζεται η ελευθερία τους, αντιδρούν πιο έντονα υπερασπιζόμενοι τις απόψεις τους και αναζητούν τρόπους να παρακάμψουν τη λογοκρισία, ενισχύοντας τελικά το μήνυμα που επιχειρείται να φιμωθεί.

Επιπλέον, η απαγόρευση ενός λόγου τον καθιστά «σπάνιο αγαθό», αυξάνοντας την ελκυστικότητά του και εστιάζοντας το ενδιαφέρον εκεί, ενώ αγνοούνται εναλλακτικές φωνές.

Στην περίπτωση του Κίμελ, τα επιστημονικά αυτά συμπεράσματα επιβεβαιώνονται από τις εξελίξεις

Με πληροφορίες από Guardian, Independent, NYTimes