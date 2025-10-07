Ιατρικό ελικόπτερο συνετρίβη χθες σε πολυσύχναστο τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου 50 στο Σακραμέντο της Καλιφόρνιας, προκαλώντας τον τραυματισμό τριών ανθρώπων, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας που διαχειρίζεται τις αερομεταφορές. Το ελικόπτερο δεν μετέφερε κάποιον ασθενή τη στιγμή του δυστυχήματος.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες, όπως ανέφερε στο Χ ο δήμαρχος του Σακραμέντο, Κέβιν ΜαΚάρτι. Το αεροσκάφος κατέπεσε κοντά στην 59η Οδό, στην ανατολική πλευρά του αυτοκινητοδρόμου.

«Βρισκόμαστε στη διαδικασία να διακριβώσουμε τις λεπτομέρειες αυτής της κατάστασης καθώς και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το πλήρωμα, όλα τα μέλη του οποίου μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής», δήλωσε μέσω email προς το Reuters η εταιρεία REACH, που διαχειρίζεται το ελικόπτερο.

Η REACH παρέχει υπηρεσίες αερομεταφοράς σοβαρά ασθενών και τραυματιών σε πολλές περιοχές των δυτικών Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση, όπως μετέδωσε το CBS News, το οποίο ήταν το πρώτο δίκτυο που δημοσιοποίησε την είδηση.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Σακραμέντο και η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αερομεταφορών (FAA) δεν απάντησαν σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.