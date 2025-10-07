Η Boeing έχει ξεκινήσει την κατασκευή του πρώτου stealth μαχητικού έκτης γενιάς F‑47 για την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, με στόχο το πρωτότυπο να πραγματοποιήσει την πρώτη του πτήση το 2028, όπως ανέφερε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, στρατηγός Ντέιβιντ Άλβιν, στην κύρια ομιλία του στη Συνδιάσκεψη Αεροπορίας, Διαστήματος και Κυβερνοχώρου 2025 της Air & Space Forces Association.

«Μετά από χρόνια δουλειάς, εκατοντάδες ώρες δοκιμών, ο πρόεδρος ανακοίνωσε το F‑47», είπε ο στρατηγός Άλβιν. «Είναι η πλατφόρμα που, μαζί με όλα τα υπόλοιπα συστήματα της NGAD, θα διασφαλίσει την κυριαρχία στο μέλλον.»

Στην ίδια ομιλία πρόσθεσε: «Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Η ομάδα δεσμεύεται να πετάξει το πρώτο αεροσκάφος το 2028. Μόνο στους λίγους μήνες από την ανακοίνωση, η Boeing έχει ήδη ξεκινήσει την κατασκευή του πρώτου μοντέλου. Είμαστε έτοιμοι να κινηθούμε γρήγορα.»

Meet the @USAirForce‘s sixth-generation fighter, the F-47, bringing next-gen technologies to ensure air dominance for decades to come.#AFANational pic.twitter.com/eUEfW2JzD8 — Boeing Defense (@BoeingDefense) September 22, 2025

Το F‑47 αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας Next Generation Air Dominance (NGAD) ενός ευρύτερου προγράμματος που περιλαμβάνει, πέραν του επανδρωμένου μαχητικού, νέα drones, προηγμένους κινητήρες, όπλα, ηλεκτρονικά συστήματα πολέμου, αισθητήρες και δικτυακές δυνατότητες μάχης. Τον Μάρτιο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Boeing επιλέχθηκε για την παραγωγή του επανδρωμένου κομματιού του NGAD.

Στοιχεία και χαρακτηριστικά

Η Πολεμική Αεροπορία διατηρεί πολλές λεπτομέρειες του σχεδιασμού απόρρητες. Έχουν δοθεί στη δημοσιότητα μόνο δύο επίσημα renders, τα οποία, όπως λένε αξιωματούχοι, δεν αποτυπώνουν πλήρως την πραγματική εμφάνιση για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας και ενδέχεται κάποια στοιχεία να είναι εσκεμμένα παραπλανητικά.

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί:

Το F‑47 αναμένεται να έχει ακτίνα δράσης πάνω από 1.000 ναυτικά μίλια.

Η ταχύτητα τοποθετείται πάνω από Mach 2.

Η εμβέλεια λειτουργίας υπολογίζεται περίπου 25% μεγαλύτερη σε σχέση με υπάρχοντα αμερικανικά μαχητικά.

Η δυνατότητα supercruise και η αποδοτικότητά της παραμένουν άγνωστες.

Το αεροσκάφος θα διαθέτει stealth «παντός φάσματος», συμπεριλαμβανομένης μειωμένης υπέρυθρης υπογραφής και μειωμένης ραντάρ υπογραφής.

Ποσοτική στόχευση και κόστος

Η Αεροπορία σχεδιάζει να αποκτήσει τουλάχιστον 185 F‑47 ως διάδοχο του F‑22 Raptor. Το εκτιμώμενο κόστος ανά μονάδα αναφέρεται περίπου στα 300 εκατομμύρια δολάρια σχεδόν τριπλάσιο από το κόστος ενός F‑35 — αν και η εκτίμηση αυτή δεν θεωρείται οριστική.

Στρατηγική σημασία

Ο Άλβιν τόνισε ότι το F‑47 δεν είναι απλώς ένα νέο αεροσκάφος, αλλά κομμάτι ενός ολοκληρωμένου συστήματος εκσυγχρονισμού: «Ο αντίπαλος δεν σταματάει. Δεν λέει ‘ας ηρεμήσουν οι ΗΠΑ, ας ηρεμήσουμε κι εμείς’. Πρέπει να κατανοούμε τα συστήματα συνολικά, όχι μόνο τα αεροσκάφη», σημείωσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ταχείας ανάπτυξης και ενσωμάτωσης νέων δυνατοτήτων για τη διατήρηση του πλεονεκτήματος.

Τέλος, η Αεροπορία είχε προηγουμένως αναφέρει ότι η πρώτη πτήση του F‑47 αναμένεται πριν από το τέλος της τρέχουσας θητείας του προέδρου, που λήγει στις 20 Ιανουαρίου 2029 με τον τρέχοντα δεσμευμένο στόχο για την πρώτη πτήση να είναι το 2028.