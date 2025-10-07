Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) διακρίθηκε για ακόμη μία φορά στον διεθνή ακαδημαϊκό χώρο, σημειώνοντας εξαιρετική επίδοση στη διεθνώς αναγνωρισμένη κατάταξη “World’s Top 2% Scientists List” του Πανεπιστημίου Stanford των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, 191 μέλη ΔΕΠ του ΕΚΠΑ κατατάσσονται στο κορυφαίο 2 % των πιο επιδραστικών επιστημόνων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η “World’s Top 2% Scientists List” καταρτίζεται ετησίως από το Πανεπιστήμιο Stanford και δημοσιεύεται στο Elsevier Data Repository, αναδεικνύοντας τους επιστήμονες με τη μεγαλύτερη ερευνητική επιρροή παγκοσμίως, βάσει αντικειμενικών βιβλιομετρικών δεικτών. Η κατάταξη βασίζεται σε στοιχεία της Scopus, της μεγαλύτερης διεθνούς βάσης δεδομένων περιλήψεων και παραπομπών επιστημονικών δημοσιεύσεων με κριτές, και θεωρείται μία από τις πλέον αξιόπιστες και έγκυρες παγκοσμίως.

Περιλαμβάνει δύο διακριτές κατατάξεις:

-Καριέρα (career-long): Αποτιμά τη συνολική ερευνητική πορεία και το σύνολο της επιστημονικής παραγωγής κάθε ερευνητή.

-Ετήσια επίδοση (single year impact): καταγράφει την ερευνητική απήχηση αποκλειστικά για το έτος αναφοράς, (αναφορές που συγκεντρώθηκαν εντός του 2024).

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω της διεθνούς βάσης δεδομένων “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators” (Stanford/Elsevier) και στηρίζεται σε έναν σύνθετο δείκτη επίδρασης (c-score). Ο δείκτης αυτός συνυπολογίζει ποικίλες παραμέτρους, όπως τον συνολικό αριθμό αναφορών, το h-index, τον ρόλο του συγγραφέα (μοναδικός, πρώτος ή τελευταίος), καθώς και προσαρμογές, που σχετίζονται με τη συνεργατική έρευνα.

Στη λίστα περιλαμβάνονται είτε οι 100.000 κορυφαίοι επιστήμονες παγκοσμίως, είτε όσοι βρίσκονται στο ανώτερο 2% του υποκλάδου τους, αποτυπώνοντας με αξιόπιστο και διεθνώς αποδεκτό τρόπο την παγκόσμια ερευνητική αριστεία. Το επίσημο σύνολο δεδομένων Elsevier είναι διαθέσιμο. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτό στην ηλεκτρονική διεύθυνση:https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/8

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, με αφορμή τη φετινή κατάταξη “Stanford’s World’s Top 2% Scientists List”, δήλωσε: «Η νέα αυτή διεθνής διάκριση, με 191 μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αθηνών να συγκαταλέγονται στο κορυφαίο 2 % των πιο επιδραστικών επιστημόνων παγκοσμίως, αποτελεί μια ακόμη έμπρακτη αναγνώριση της υψηλής ποιότητας και της διαχρονικής αριστείας της έρευνας που παράγεται στο Πανεπιστήμιό μας. Η σημαντική συμβολή και η συνολική προσπάθεια όλων των Τμημάτων, επιβεβαιώνουν την πρωτοκαθεδρία του Πανεπιστημίου Αθηνών στην παραγωγή επιστημονικού έργου όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους και όλες τους συναδέλφους που τιμούν καθημερινά το Ίδρυμά μας και ενισχύουν τη διεθνή του αναγνώριση».