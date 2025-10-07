Μετά τις εικόνες από τον Μόρνο, που δείχνουν σημαντική υποχώρηση του νερού, ανησυχητικές εικόνες έρχονται και από τη λίμνη Λιβάδα στο Θραψανό , λόγω της παρατεταμένης λειψυδρίας. Οι φωτογραφίες από τη λίμνη, στο Θραψανό του Νομού Ηρακλείου της Κρήτης είναι χαρακτηριστικές και αποτυπώνουν το πρόβλημα της περιοχής.

Φωτογραφίες και βίντεο από την λίμνη δείχνουν ότι η ποσότητα του νερού έχει μειωθεί τόσο, που πλέον είναι ευδιάκριτος ο βυθός της. Ο προβληματισμός για το γεγονός είναι έντονος, διότι η λίμνη, που άλλοτε υπερχείλιζε, πλέον βρίσκεται σε οριακά επίπεδα.

Το ίδιο πρόβλημα, όμως, παρατηρείται και στην τεχνητή λίμνη του Αποσελέμη, που βρίσκεται επίσης στο Ηράκλειο της Κρήτης, με το απόθεμα του νερού να έχει μειωθεί δραματικά. Μάλιστα στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2025, η στάθμη του ταμιευτήρα ήταν στο 23%, σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2, που ανέλυσε και παρουσίασε πρόσφατα το ΜΕΤΕΟ.

Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα με το νερό και τη λειψυδρία παραμένει και απαιτεί άμεσες λύσεις από τους αρμόδιους.