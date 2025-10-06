Μπαλόνια, που μετέφεραν χιλιάδες λαθραία πακέτα τσιγάρων προκάλεσαν προβλήματα σε πτήσεις του Αεροδρομίου του Βίλνιους, καθώς αυτό έκλεισε, όταν δεκάδες εξ αυτών έπεσαν μέσα στον εναέριο χώρο της χώρας.

Από το Κέντρο Διαχείρισης Εθνικών Κρίσεων (NCMC) της Λιθουανίας, αναφέρθηκε στο BBC ότι 25 μετεωρολογικά μπαλόνια εντοπίστηκαν να εισέρχονται στην Λιθουανία από την γειτονική Λευκορωσία, με δύο εξ αυτών να καταλήγουν κατευθείαν πάνω από το αεροδρόμιο.

Από το αεροδρόμιο, είπαν ότι το κλείσιμο οδήγησε σε 30 ακυρώσεις πτήσεων, επηρεάζοντας 6.000 επιβάτες, ενώ προειδοποίησαν ότι ίσως υπάρξουν καθυστερήσεις την Δευτέρα.

Οι παραβιάσεις του «εναέριου χώρου» γίνονται σε μια περίοδο υψηλής έντασης στην Ευρώπη, ύστερα από έναν αριθμό εισβολών drones, με τις υποψίες να στρέφονται προς την Ρωσία.

Από την δική της πλευρά, η Μόσχα έχει αρνηθεί κάθε ανάμειξη σε αυτά τα γεγονότα.

Περισσότερα από 14 μετεωρολογικά μπαλόνια, που αφέθηκαν στον ουρανό, αιωρούνταν πάνω από την περιοχή του Βίλνιους, στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας και κοντά στα σύνορα με την Λευκορωσία, σύμφωνα με Λιθουανούς αξιωματούχους.

Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 11 μπαλόνια, που μετέφεραν 18.000 πακέτα τσιγάρα από την μαύρη αγορά έχουν απομακρυνθεί, με τον αριθμό αυτό να αυξάνεται πιθανότατα μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, σύμφωνα με την Συνοριοφυλακή Υπηρεσία της Λιθουανίας.

Παρά την αναστάτωση, που προκάλεσαν, ένας εκπρόσπωπος του NCMC δήλωσε: «Τα μπαλόνια με λαθραίο φορτίο -τσιγάρα από την Λευκορωσία – δεν είναι άγνωστα στην Λιθουανία, στην Λετονία και στην Πολωνία.

Μέχρι στιγμής, γι αυτήν την χρονιά, 544 μπαλόνια έχουν καταγραφεί να εισέρχονται στην Λιθουανία από την Λευκορωσία, ανέφερε, ενώ 966 ήταν τον προηγούμενο χρόνο.

Στο μεταξύ, στην βορειοανατολική περιοχή του Ποντλάσκι στην Πολωνία, που βρίσκεται στα σύνορα με την Λευκορωσία, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 100 περιπτώσεις, όπου λαθραία προϊόντα εμφανίστηκαν στον ουρανό από την γειτονική χώρα με την χρήση μπαλονιών, που συνήθως αξιοποιύνται για την μεταφορά μετεωρολογικού εξοπλισμού σε μεγάλα υψόμετρα.

Σε μια τέτοια περίπτωση, τον προηγούμενο μήνα, οι Αρχές συνέλαβαν έναν Λευκορώσο υπήκοο, ο οποίος έκανε κύκλους με το αυτοκίνητό του γύρω από ένα μπαλόνι με παράνομο φορτίο τσιγάρων. Μια ετικέτα γεωγραφικού προσδιορισμού βρέθηκε στο τηλέφωνό του, που συνδεόταν με τα παράνομα αγαθά.

Ερωτώμενος για την χρήση αυτής της μεθόδου από λαθρεμπόρους, ο εκπρόσωπος του NCMC δήλωσε: «Τα μετεωρολογικά μπαλόνια είναι ένα βασικό εργαλείο, που χρησιμοποιούν οι λαθρέμποροι. Είναι φτηνότερα από drones για μεταφορά τσιγάρων από την Λευκορωσία».

Πρόσθεσε: «Στόχος μας είναι να κατάσχουμε τις μεγαλύτερες δυνατές ποσότητες λαθραίων προϊόντων και να συλλάβουμε τους ενορχηστρωτές και τους δράστες, ώστε αυτή η δραστηριότητα να μην παράγει κέρδος και να μην απειλεί τα ταξίδια των πολιτών».

Drones άγνωστης προέλευσης προκάλεσαν το κλείσιμο των αεροδρομίων της Δανίας και του εναέριου χώρου τον Σεπτέμβριο. Επίσης, drones εμφανίστηκαν και στην γειτονική Νορβηγία και στην Γερμανία, επιταχύνοντας τις συζητήσεις των Ευρωπαίων ηγετών για την αεράμυνα των χωρών τους.

Η Δανία τόνισε ότι δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο, που να δείχνει εμπλοκή της Ρωσίας, παρά την επίρριψη ευθυνών στην Μόσχα για εναέριες παραβιάσεις σε Πολωνία, Εσθονία και Ρουμανία.

Από την πλευρά της, η Ρωσία αρνήθηκε αυτές τις παραβιάσεις ή ανέφερε ότι συνέβησαν κατά λάθος, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της στην γειτονική Ουκρανία συνεχίζονται.

*Με πληροφορίες από το BBC