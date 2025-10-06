Η Δικαιοσύνη στο Ιράν ανακοίνωσε σήμερα «την αθώωση» του Λενάρ Μοντερλός, ενός νεαρού Γαλλογερμανού, που συνελήφθη τον Ιούνιο με την κατηγορία της «κατασκοπείας», σύμφωνα με το Πρακτορείο Tasnim.

«Παρά τις κατηγορίες (που του απήγγειλε) ο εισαγγελέας, το επαναστατικό δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές αρχές και τις αμφιβολίες σχετικά με το αδίκημα, τον αθώωσε», τόνισε η δικαστική εξουσία.

Ο 19χρονος Μοντερλός συνελήφθη στις 16 Ιουνίου στο Μπαντάρ- Αμπάς, στο νότιο Ιράν, την ώρα, που διέσχιζε με ποδήλατο τη χώρα μόνος του, κατά την τρίτη ημέρα του πολέμου μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ, κατηγορύμενος για κατασκοπεία υπέρ του δεύτερου.

Νωρίτερα, σήμερα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν είχε δηλώσει ότι ελπίζει να αφεθεί σύντομα ελεύθερο ένα ζευγάρι Γάλλων, το οποίο κρατείται στην Τεχεράνη από το 2022, παράλληλα με την απελευθέρωση μιας Ιρανής, που έχει συλληφθεί στη Γαλλία.

Η Σεσίλ Κολέρ, 40 ετών, και ο Ζακ Παρί, 72 ετών, συνελήφθησαν στο Ιράν στις 7 Μαΐου 2022, κατά την τελευταία ημέρα ενός τουριστικού ταξιδιού. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ του Ισραήλ, του ορκισμένου εχθρού του Ιράν, και κινδυνεύουν με την εσχάτη των ποινών.

Εξάλλου, οι Αρχές του Ιράν έχουν ζητήσει επανειλημμένα την απελευθέρωση της Μαχντιέχ Εσφαντιαρί, μίας Ιρανής, που συνελήφθη στη Γαλλία τον Φεβρουάριο για προώθηση της τρομοκρατίας στα Social Media, με την Τεχεράνη να εκτιμά ότι κρατείται αδίκως.

«Η απόφαση σχετικά με την επικειμένη απελευθέρωση αυτών των δύο προσώπων και της Εσφαντιαρί εξετάζεται από τις αρμόδιες Αρχές», δήλωσε ο Εσμαΐλ Μπαγαΐ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. «Ελπίζουμε ότι, μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες, αυτό θα συμβεί σύντομα», πρόσθεσε ο ίδιος.

Στις 11 Σεπτεμβρίου, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί είχε δηλώσει, προς γενική έκπληξη, ότι πλησιάζει «στην τελική φάση» μια «συμφωνία» για την ανταλλαγή Γάλλων «κρατουμένων» στο Ιράν με μία Ιρανή, που κρατείται στη Γαλλία.

Από την πλευρά του, το Παρίσι θεωρεί ότι οι Κολέρ και Παρί «είναι κρατικοί όμηροι» στο Ιράν. Για τον λόγο αυτό, προσέφυγε κατά της Τεχεράνης στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.