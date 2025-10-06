Στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ διανεμήθηκε το «άτυπο Ενημερωτικό Σημείωμα» του πρώην προέδρου του οργανισμού, Γρηγόρη Βάρρα, που απευθυνόταν προς τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη. Το έγγραφο διαβίβασε στην Επιτροπή ο ίδιος ο κ. Μυλωνάκης.

Σε επιστολή του προς τον πρόεδρο της επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλο, ο υφυπουργός τονίζει ότι τίθεται «αυτονόητα και ανεπιφύλακτα στη διάθεση της Επιτροπής», προκειμένου να καταθέσει στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, με στόχο τη συνδρομή στο έργο της.

Ο κ. Μυλωνάκης επαναλαμβάνει επίσης πως «ουδέποτε έλαβα κάποιο υπόμνημα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, αλλά ένα απλό και άτυπο ενημερωτικό σημείωμα τεχνικής φύσεως από εξειδικευμένο συνεργάτη της Προεδρίας της Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει αρκετά ζητήματα οργανωτικής φύσεως».

Όπως επισημαίνει, διαβιβάζει το «άτυπο Ενημερωτικό Σημείωμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», το οποίο φέρει ημερομηνία 6 Ιουνίου 2025 και συντάχθηκε από τον καθηγητή της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Γρηγόριο Βάρρα. Ο τελευταίος υπηρετούσε ως αποσπασμένος συνεργάτης στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού και, σύμφωνα με τον υφυπουργό, το σημείωμα προοριζόταν αποκλειστικά για εσωτερική χρήση και εστάλη στο κινητό του τηλέφωνο στις 15 Ιουνίου 2025.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Βάρρας έχει κληθεί να καταθέσει αύριο ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής, με την ιδιότητα του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το διάστημα από 19 Νοεμβρίου 2019 έως 10 Νοεμβρίου 2020.