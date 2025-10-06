Έντονες βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρχικά το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και από το απόγευμα την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι βροχές και οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρές, ενώ από αργά το απόγευμα αναμένεται πρόσκαιρη εξασθένηση στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα, τα φαινόμενα θα διατηρηθούν, με πιθανότητα έντασης στα ανατολικά και βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε βόρειους έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ στα βόρεια πελάγη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου, με χαμηλότερες τιμές στα βορειοδυτικά.

Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ, με θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία και Θράκη

Αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανόν να είναι έντονα, ενώ στη δυτική και κεντρική Μακεδονία θα εξασθενήσουν το βράδυ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Δυτική Ελλάδα

Σε Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησο προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές έως το απόγευμα. Από τις προμεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στα βόρεια. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς.

Κεντρική και Νότια Ελλάδα

Σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια και ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά και Αιγαίο

Σε Κυκλάδες και Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες, με ανέμους δυτικούς νοτιοδυτικούς έως 6 μποφόρ. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες στα βόρεια. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Την Τρίτη 7 Οκτωβρίου ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στη Θράκη, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα φτάσουν έως 8 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια, και σποραδικές καταιγίδες στο Αιγαίο και την Κρήτη. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 7 μποφόρ, χωρίς σημαντική μεταβολή της θερμοκρασίας.

Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις στα δυτικά. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει ελαφρώς, φτάνοντας σταδιακά τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.