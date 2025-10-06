Στις φυλακές οδηγείται, με απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου, ο 82χρονος άνδρας που αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για τον βιασμό της 8χρονης εγγονής του. Όπως είναι γνωστό, ο 82χρονος απολογήθηκε στον ανακριτή Ρόδου την προηγούμενη εβδομάδα, όπου και αρνήθηκε όλα όσα του καταλογίζονται. Ωστόσο, μετά την απολογία του υπήρξε διαφωνία μεταξύ εισαγγελέα και ανακριτή και είχε αφεθεί προσωρινά ελεύθερος.

Ειδικότερα, η εισαγγελέας Πρωτοδικών Ρόδου ζήτησε την προσωρινή κράτηση του 82χρονου και ο ανακριτής να του επιβληθεί ο περιοριστικός όρος του κατ’ οίκον περιορισμού. Τη διαφωνία αυτή έλυσε σήμερα με βούλευμά του το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου, το οποίο τάχθηκε υπέρ της πρότασης της εισαγγελέως.

Αρνείται τον βιασμό ο 82χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες από την rodiaki, ο 82χρονος αρνήθηκε τα όσα του καταλογίζονται. Υπενθυμίζεται πως όλα ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2021, οπότε και καταγγέλθηκε στις αρμόδιες αρχές η σεξουαλική κακοποίηση ενός –τότε– 8χρονου κοριτσιού.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης που έγινε, ενεπλάκη και ο παππούς (σήμερα ηλικίας 82 ετών), ο οποίος, μάλιστα, συνοδευόμενος από τον συνήγορό του στις αρχές Νοεμβρίου 2021 κλήθηκε και έδωσε ανομωτί κατάθεση στην Πταισματοδίκη Ρόδου για τρία αδικήματα σεξουαλικού περιεχομένου, όπου και τότε είχε αρνηθεί τα όσα του καταλογίζονται.

Ο 82χρονος αντιμετωπίζει βαρύ κατηγορητήριο για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, γενετήσιες πράξεις με ανήλικη κάτω των 12 ετών, κατάχρηση ανηλίκου σε γενετήσιες πράξεις και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών.