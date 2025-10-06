Πτήσεις αποστράτων αξιωματικών και μαθητών Β’ Λυκείου προγραμματίζονται στο πλαίσιο του εορτασμού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

Οι πτήσεις των αποστράτων θα πραγματοποιηθούν στην 114 Πτέρυγα Μάχης της αεροπορικής βάσης Τανάγρας, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, με αεροσκάφη τύπου F-16, Mirage 2000-5 και F-4E. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση έως την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, ενώ η επιλογή θα γίνει κατόπιν κλήρωσης.

Πτήσεις μαθητών στη Δεκέλεια

Στο πλαίσιο του ίδιου εορτασμού, την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν πτήσεις μαθητών και μαθητριών της Β’ Λυκείου, σχολικού έτους 2025-2026, στην αεροπορική βάση Δεκέλειας, με ελικοφόρα πτητικά μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου. Η κλήρωση για την επιλογή συμμετεχόντων θα διεξαχθεί την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Για τη συμμετοχή των μαθητών απαιτείται, σύμφωνα με τα θεσμικά κείμενα:

• Υπεύθυνη Δήλωση – Συγκατάθεση γονέα για ανηλίκους.

• Επιτυχής ολοκλήρωση ιατρικών εξετάσεων πτητικής ικανότητας στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ).

• Ολοκλήρωση εκπαίδευσης σε μέτρα ασφαλείας και διαδικασίες ανάγκης.

Πρόγραμμα και διευκολύνσεις

Το ενδεικτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων στο ΚΑΙ και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου την εκπαίδευση και πραγματοποίηση πτήσεων στη Σχολή Ικάρων.

Για τους μαθητές και τις οικογένειές τους που διαμένουν εκτός Αττικής προβλέπεται, εφόσον το επιθυμούν, δωρεάν διαμονή και σίτιση σε εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και κάλυψη μετακινήσεων εντός νομού για τις ανάγκες της εκδήλωσης.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, οι ημερομηνίες των πτήσεων ενδέχεται να τροποποιηθούν λόγω καιρικών συνθηκών ή διαθεσιμότητας πτητικών μέσων, ενώ η δράση μπορεί να αναβληθεί ή να αλλάξει μορφή ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.