Με χαμηλότερους ρυθμούς κινούνται φέτος οι αγοραπωλησίες ακινήτων, εξέλιξη που αποτυπώνεται στα δημόσια έσοδα. Αντίθετα, οι γονικές παροχές και οι δωρεές παραμένουν σε τροχιά ανόδου, καθώς το υψηλό αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ δίνει τη δυνατότητα σε γονείς και παππούδες να περάσουν την ακίνητη περιουσία στα παιδιά και τα εγγόνια τους χωρίς φορολογική επιβάρυνση.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, τα έσοδα από φόρους μεταβίβασης ακινήτων διαμορφώθηκαν σε 367,43 εκατ. ευρώ, έναντι 385,23 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024, σημειώνοντας μείωση 4,6%.

Το πρώτο τετράμηνο του έτους είχε καταγραφεί «βουτιά» 17,5%, ωστόσο η εικόνα βελτιώθηκε αισθητά το τρίμηνο Μαΐου – Ιουλίου, όπου οι αγοραπωλησίες ανέκαμψαν και τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 12% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Σταθερά σε άνοδο οι γονικές παροχές

Την ίδια ώρα, οι γονικές παροχές και οι δωρεές διατηρούν τη δυναμική τους. Στο επτάμηνο του 2025, τα σχετικά έσοδα έφτασαν τα 152,02 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11% σε σχέση με τα 136,97 εκατ. ευρώ του 2024.

Μέχρι τα τέλη Ιουλίου, μέσω της πλατφόρμας myProperty είχαν υποβληθεί πάνω από 120.000 δηλώσεις φόρου μεταβίβασης (αγοραπωλησίες), περίπου 60.000 δηλώσεις γονικών παροχών και 38.000 δηλώσεις δωρεών, καθώς και περισσότερες από 70.000 ηλεκτρονικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς.

Το οκτάμηνο του έτους, πάνω από 24.800 ακίνητα άλλαξαν χέρια, συνολικής αξίας 2,62 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα συμβόλαια που έχουν αναρτηθεί στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων. Ο Δήμος Αθηναίων παραμένει στην κορυφή, με 1.986 αγοραπωλησίες συνολικής αξίας άνω των 225 εκατ. ευρώ. Οι υψηλότερες τιμές στις αγοραπωλησίες εντοπίζονται, σε Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Βούλα, Κηφισιά, Παλαιό Ψυχικό και Φιλοθέη.

Στον πάγο αντικειμενικές αξίες, ΦΠΑ, φόρος υπεραξίας

Για της στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας αλλά και τα δημοσίων εσόδων παραμένουν στο πάγο έως το τέλος του 2026:

– Ο ΦΠΑ 24% στις νεόδμητες οικοδομές

– Ο φόρος υπεραξίας 15% στις πωλήσεις ακινήτων

Ο μηδενικός ΦΠΑ, σε συνδυασμό με το «πάγωμα» των αντικειμενικών αξιών μέχρι το 2027, αναμένεται να λειτουργήσει ως καταλύτης για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών – σε μια περίοδο που η στεγαστική πίεση παραμένει έντονη. Έτσι, οι συναλλαγές θα συνεχίσουν να επιβαρύνονται μόνο με φόρο μεταβίβασης 3%. Ο φόρος υπεραξίας, έχει θεσπιστεί από το 2013 αλλά ποτέ ουσιαστικά εφαρμοσμένος, αφορά το κέρδος μεταξύ τιμής αγοράς και πώλησης και επιβαρύνει τον πωλητή. Η αγορά ζητά την οριστική κατάργησή του, θεωρώντας ότι θα επιβάρυνε αδικαιολόγητα τη ρευστότητα και τη δραστηριότητα.

Συνεχίζεται το ράλι στις τιμές

Παρά τη συγκράτηση στις συναλλαγές, οι τιμές των ακινήτων παραμένουν σε ανοδική τροχιά. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το δεύτερο τρίμηνο του 2025 οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν κατά 7,3% σε σχέση με πέρυσι. Οι νέες κατοικίες (έως 5 ετών) σημείωσαν άνοδο 6,8%, ενώ τα παλαιότερα διαμερίσματα ανέβηκαν κατά 7,6%, επιβεβαιώνοντας ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή σε όλες τις κατηγορίες.