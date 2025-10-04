Μια μικρή έκπληξη έκανε ο Χρήστος Κόντης ενόψει του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο, καθώς επέλεξε στην αποστολή των Πράσινων τον 18χρονο Μπόκο. Εκτός έμειναν οι τραυματίες Πελίστρι και Ντέσερς, αλλά και οι Μαντσίνι, Γεντβάι, Μπρέγκου, Νίκας.

Η προετοιμασία του Τριφυλλιού για το κυριακάτικο εντός έδρας παιχνίδι ολοκληρώθηκε με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης». Ο Πελίστρι έκανε ατομικό πρόγραμμα, ο Ντέσερς θεραπεία.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι:

Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ–Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Μπόκος.