Κάθε χρόνο, το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου, οι δρόμοι πολλών πόλεων σε όλο τον κόσμο γεμίζουν με κολοκύθες, φαντάσματα και μάγισσες. Το Halloween, μια γιορτή που συνδυάζει φόβο και διασκέδαση, έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια να «ριζώνει» και στην Ελλάδα.

Από την Ιρλανδία στην Αμερική και… σε όλο τον κόσμο

Η λέξη Halloween προέρχεται από τη φράση All-Hallow-even, δηλαδή «το βράδυ πριν από την Ημέρα των Αγίων Πάντων», που γιορτάζεται την 1η Νοεμβρίου στις καθολικές χώρες. Η γιορτή έχει τις ρίζες της στους Κέλτες και στη λατρεία των Δρυίδων, οι οποίοι πίστευαν ότι τη νύχτα εκείνη οι ψυχές των νεκρών επιστρέφουν αναζητώντας ένα νέο σώμα. Για να προστατευτούν, οι ζωντανοί ντύνονταν με περίεργα κοστούμια και έκαναν θόρυβο, προσπαθώντας να τρομάξουν τα πνεύματα.

Τη γιορτή έφεραν στην Αμερική Ιρλανδοί μετανάστες τον 19ο αιώνα και από τότε εξελίχθηκε σε μια από τις πιο αγαπημένες παραδόσεις των ΗΠΑ και του Καναδά.

Trick or Treat: Το πιο γλυκό έθιμο

Παιδιά ντυμένα με στολές δαιμόνων, μαγισσών και ηρώων κόμικς γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι φωνάζοντας trick or treat («φάρσα ή κέρασμα»), ζητώντας γλυκά και ζαχαρωτά.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, πάνω από 41 εκατομμύρια παιδιά συμμετείχαν στο Halloween του 2018, επισκεπτόμενα περίπου 120 εκατομμύρια σπίτια.

Οικονομία, κινηματογράφος και… τρόμος

Το Halloween δεν είναι μόνο μια γιορτή, αλλά και μια οικονομική δύναμη. Ο τζίρος από γλυκά και διακοσμητικά στις ΗΠΑ ξεπερνά ακόμη και αυτόν των Χριστουγέννων ή του Αγίου Βαλεντίνου. Φυσικά, το Χόλιγουντ έχει αξιοποιήσει στο έπακρο τη μαγεία και τον τρόμο της βραδιάς — από την ταινία του 1904 Halloween Night at the Seminary μέχρι το κλασικό θρίλερ του Τζον Κάρπεντερ Halloween (1978), που καθιέρωσε το είδος.

Οι αντιδράσεις της Εκκλησίας

Οι χριστιανικές οργανώσεις αντιδρούν στη γιορτή, θεωρώντας τη ειδωλολατρική και «σατανιστική». Το Βατικανό, ωστόσο, τη βλέπει περισσότερο ως ένα παιδικό παιχνίδι χωρίς βαθύτερο θρησκευτικό νόημα.

Και στην Ελλάδα… πάρτι μέχρι το πρωί

Αν και άγνωστο για δεκαετίες, το Halloween έχει πλέον αρχίσει να γιορτάζεται και στην Ελλάδα. Η Αθήνα ήταν η πρώτη πόλη που αγκάλιασε τη γιορτή, με νυχτερινά καταστήματα να διοργανώνουν θεματικά πάρτι που κρατούν ως το πρωί. Σύντομα ακολούθησε και η Θεσσαλονίκη, ενώ τα τελευταία χρόνια το έθιμο εξαπλώνεται και σε άλλες πόλεις, με σχολεία, bar και εμπορικά κέντρα να συμμετέχουν με δικές τους εκδηλώσεις.

Από τα έθιμα των Κελτών στα πάρτι των Ελλήνων

Είτε ως γιορτή του τρόμου, είτε ως μια ακόμα ευκαιρία για διασκέδαση, το Halloween φαίνεται πως ήρθε για να μείνει — ακόμη κι αν οι κολοκύθες στα ελληνικά μπαλκόνια ανάβουν… λίγο πιο δειλά.