Αναστάτωση επικράτησε σε διεθνή πτήση με προορισμό την Αίγυπτο, όταν 38χρονη Βρετανίδα επιβάτιδα σε κατάσταση μέθης προκάλεσε επεισόδιο εν πτήσει, επιτέθηκε σε αεροσυνοδό και οδήγησε το πλήρωμα στην απόφαση για αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου Κρήτης.

Η γυναίκα ταξίδευε με τον σύζυγο και το παιδί της, όταν σύμφωνα με μαρτυρίες ξέσπασε σε ύβρεις και απειλές, εξοργισμένη επειδή πίστευε ότι συνεπιβάτης της κλωτσούσε το κάθισμά της. Παρά τις προσπάθειες του πληρώματος να τη συνεφέρουν, η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Η 38χρονη φέρεται να επιτέθηκε σωματικά σε αεροσυνοδό, τραυματίζοντάς την, ενώ απειλούσε φραστικά και τους υπόλοιπους επιβάτες με εκφράσεις όπως: «Θα πάτε όλοι κάτω με πάταγο».

Βίντεο που κατέγραψαν επιβάτες δείχνουν τη γυναίκα να φωνάζει, να βρίζει και να χειρονομεί, ενώ το ανήλικο παιδί της καλύπτει το πρόσωπό του, εμφανώς ντροπιασμένο από τη συμπεριφορά της μητέρας του.

Παρά τη μεταφορά της στην πρώτη σειρά καθισμάτων για καλύτερο έλεγχο από το πλήρωμα, η επιβάτιδα συνέχισε την επιθετική της συμπεριφορά. Μάλιστα, σε μια έντονη λογομαχία με τον σύζυγό της, φώναξε: «Τελείωσα μαζί σου, σε μισώ», προκαλώντας επιπλέον ένταση στην καμπίνα.

Μπροστά στον κίνδυνο για την ασφάλεια της πτήσης, ο κυβερνήτης αποφάσισε την εκτροπή του αεροσκάφους και την πραγματοποίηση έκτακτης προσγείωσης στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Ακόμη και μετά την προσγείωση, η γυναίκα συνέχισε να προκαλεί, απαιτώντας τσιγάρο στον διάδρομο προσγείωσης, δηλώνοντας παράλληλα πως θα φύγει «με το κεφάλι ψηλά».

Η 38χρονη συνελήφθη από τις ελληνικές αρχές, ενώ ο σύζυγος και η κόρη της συνέχισαν κανονικά το ταξίδι τους προς την Αίγυπτο. Η υπόθεση αναμένεται να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.